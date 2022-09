Dank Tor gegen Haifa: Messi knackt zwei Rekorde in der Königsklasse

Paris St. Germain hat in der Champions League wie zu erwarten war gegen Maccabi Haifa gewonnen. Lionel Messi brach durch einen Treffer in diesem Spiel zwei Rekorde.

Lionel Messi jubelte in Haifa mit Kylian Mbappé. AFP via Getty Images

PSG tat sich gegen den mutigen Underdog aus Haifa lange schwer und lag zwischenzeitlich sogar in Rückstand. Mit seinem Treffer zum 1:1 leitete Messi dann jedoch nicht nur den späteren 3:1-Sieg der Pariser ein, sondern knackte damit auch gleich zwei Rekorde.

Zum einen traf der argentinische Superstar in seiner 18. Saison in der Königsklasse. Den Bestwert teilte Messi zuvor mit Real Madrids Karim Benzema, der aktuell bei 17 Saisons steht, in dieser Spielzeit verletzungsbedingt bisher jedoch nur wenige CL-Minuten absolvierte.

Zum anderen war Messi nun gegen 39 verschiedene Klubs in der Champions League erfolgreich - und überholte dadurch seinen langjährigen Rivalen Cristiano Ronaldo, der in seiner Karriere bisher gegen 38 Teams traf.

In der ewigen Torjägerliste der Königsklasse rangiert Messi jedoch noch hinter CR7, der zumindest in dieser Spielzeit aber keinen weiteren Treffer nachlegen kann.