Dank Tedesco: RB Leipzig ist reif für den ersten Titel

RB Leipzig hat mit einem 2:0 bei Atalanta Bergamo den Einzug ins Halbfinale der Europa League geschafft - ein Erfolg, den sich Domenico Tedesco auf die Fahne schreiben darf.

Dieses Viertelfinale in der Europa League beendeten Eintracht Frankfurt und RB Leipzig nicht nur mit für sie historischen Erfolgen. Es war zugleich ein Kapitel der Reputation für die Bundesliga, die in diesem Wettbewerb in den vergangenen Jahren oft genug nur herbe Enttäuschungen und blamable Niederlagen zu bieten hatte. Frankfurts Triumph in Barcelona ist weit mehr als nur ein Achtungserfolg, das gilt aber auch für Leipzigs erstmaligen Einzug in ein Halbfinale der Europa League. Mit dem 2:0-Erfolg bei Atalanta Bergamo, das zuvor Bayer Leverkusen in die Schranken gewiesen hatte, setzten die Sachsen ihre Erfolgsserie mit nunmehr 13 Pflichtspielen ohne Niederlage fort.

Dieser Werdegang trägt in erster Linie die Handschrift von Domenico Tedesco, dessen Verpflichtung vor vier Monaten als Nachfolger des intern gnadenlos überschätzten Red-Bull-Zöglings Jesse Marsch sich längst als Glücksfall für RB erweist. Tedesco hat dem teuersten Kader der Vereinsgeschichte zurückgegeben, was der US-Amerikaner Marsch ihm genommen hatte: Struktur, Stabilität, klare Matchpläne und einen Spielstil, der ausgerichtet ist an den Stärken der Spieler und nicht an grundsätzlichen Idealen des Übungsleiters.

In Bergamo präsentierten sich die Leipziger um ihren seit Monaten in bestechender Form auftrumpfenden Doppel-Torschützen Christopher Nkunku im Stile einer internationalen Spitzenmannschaft: Widerstandsfähig und kompromisslos in der Defensivarbeit, kreativ und konsequent in der Offensive, stressressistent gegenüber der beeindruckend frenetischen Kulisse auf den Rängen des teilweise denkmalgeschützten Gewiss-Stadions.

RB winken zwei Titel

Der Lohn: In gleich zwei Wettbewerben bieten sich RB Leipzig vielversprechende Gelegenheiten, 13 Jahre nach der Gründung des Klubs den ersehnten ersten bedeutenden Titel zu gewinnen. Ins Halbfinale um den DFB-Pokal gegen Union Berlin kann RB am Mittwoch zum dritten Mal ins Endspiel einziehen, der FC Bayern und Borussia Dortmund bildeten da 2019 und 2021 im Olympiastadion die Endstation. Im Halbfinale der Europa League muss man gegen die Glasgow Rangers zunächst die gelbgesperrten Abwehrrecken Willi Orban und Mohamed Simakan ersetzen, was in diesem Kader, der eine bemerkenswerte Leistungsdichte bietet, gelingen sollte. Der Auftritt in Bergamo war ein klares Zeichen dieser dank Tedesco erstarkten RB-Mannschaft, dass sie in diesem Jahr reif ist für den ersten Titel der Klubgeschichte.