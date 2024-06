Dank Spaniens Sieg: Frankreich, England und die Niederlande im EM-Achtelfinale

Spanien ist mit weißer Weste durch die EM-Gruppenphase gerauscht - und hat durch den 1:0-Sieg gegen Albanien auch drei anderen Nationen ins Achtelfinale verholfen.

Für England, Frankreich und die Niederlande steht das letzte Gruppenspiel noch an - doch schon am Montagabend buchten alle drei das Ticket für die K.-o.-Runde auf dem Sofa. Grund ist die bisherige Punktausbeute und die Regelung, dass vier der sechs Gruppendritten weiterkommen. England hat bereits vier Punkte auf dem Konto, auch die in Gruppe D spielenden Niederlande und Frankreich haben jeweils vier Zähler in den ersten beiden Spielen geholt.

Weil Ungarn (drei Punkte) und Kroatien (zwei) - das am Montagabend den Last-Minute-Ausgleich gegen Italien kassierte - aber weniger Punkte haben, würden alle drei Nationen selbst bei einer Niederlage und dem Abrutschen auf Rang drei besser im Ranking der Gruppendritten abschneiden als die beiden Drittplatzierten der Gruppe A und B.

Sportlich wertlos sind die abschließenden Partien aber freilich nicht. England hat am Dienstagabend den Gruppensieg in der eigenen Hand und müsste Slowenien schlagen, um ganz sicher als Gruppenerster weiterzukommen (und damit im Übrigen Gastgeber Deutschland aus dem Weg zu gehen). Slowenien allerdings winkt dank der knappen Ausgangslage und dem Quervergleich mit Kroatien (ebenfalls zwei Punkte) ebenfalls noch das Achtelfinale.

Die Niederlande rangieren dank eines geschossenen Tores mehr vor Frankreich auf Rang eins in Gruppe D, trieffen am Dienstagabend (18 Uhr, LIVE! bei kicker) auf Österreich und liefern sich ein Fernduell mit Frankreich, das gegen Polen antritt. Auch für Österreich und Polen geht es noch um das Weiterkommen - und die Platzierung, die letztlich darüber entscheidenden könnte, ob es schon im Achtelfinale zum Kräftemessen mit dem noch gegentorlosen Favoriten Spanien kommt.