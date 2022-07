Dank Sonderregel: Bochum holt Ordets

Der Ukrainer Ivan Ordets läuft in der kommenden Saison für den VfL Bochum in der Bundesliga auf. Möglich macht den Wechsel trotz eines laufenden Vertrages bei Dynamo Moskau eine Sonderregel der FIFA.

Spielt auch weiterhin in blau-weiß: Ivan Ordets unterschrieb einen Vertrag beim VfL Bochum. imago images/Russian Look

Bochums Trainer Thomas Reis bekommt einen neuen Innenverteidiger: Ivan Ordets unterschrieb beim VfL einen Vertrag für ein Jahr. Dabei hat der 1,95 große Ukrainer noch einen laufenden Vertrag beim russischen Erstligisten Dynamo Moskau. Möglich macht den Wechsel eine Sonderregelung des Weltfußballverbands FIFA. Demnach dürfen Arbeitspapiere ausländischer Profis, die in Russland aktiv sind, bis zum Sommer 2023 ausgesetzt werden. Die FIFA hatte die Regelung nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine beschlossen.

Schindzielorz: "Groß, physisch stark, robust"

Ordets, der in der besonders vom Krieg betroffenen Oblast Donezk geboren wurde und vor seinem Dynamo-Wechsel bis 2019 für Schachtar Donezk gespielt hatte, floh nach dem Angriff Russlands im Februar aus Moskau. Mit Schachtar wurde er zweimal Meister und dreimal Pokalsieger der Ukraine, für die Nationalelf seines Heimatlandes bestritt Ordets bis 2019 12 Länderspiele.

Sebastian Schindzielorz, Geschäftsführer Sport beim VfL, sagt: "Ivan Ordets ist groß, physisch stark, robust in der Zweikampfführung, ob in der Luft oder am Boden. Wir werden ihn schnellstmöglich an die Mannschaft heranführen, dafür bietet das Trainingslager den optimalen Rahmen." Die Bochumer reisen am Sonntag für eine Woche ins Trainingslager nach Bruneck in Südtirol.