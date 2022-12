Dank nationaler Gruppe: 13 DSV-Adler in Garmisch dabei

In Garmisch-Partenkirchen wird für den DSV eine zusätzliche nationale Gruppe am Start sein. Die allerdings bereits vor dem ersten Sprung einen personellen Ausfall zu beklagen hat.

Denn wie der DSV am Freitagnachmittag mitteilte, kann Justin Lisso wegen eines Infekts nicht am zweiten Tourneespringen am Neujahrstag (14 Uhr) in Garmisch-Partenkirchen teilnehmen.

Bei Skisprung-Wettbewerben darf die jeweils gastgebende Nation bei zwei heimischen Springen sechs zusätzliche Springer stellen. Lange Zeit hat sich der DSV dazu entschieden, von dieser Ausnahmeregelung bei den deutschen Tour-Standorten Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen Gebrauch zu machen. Seit einiger Zeit weicht der Verband von dieser Praxis aber ab. In dieser Saison wurde die nationale Gruppe für den Weltcup in Willingen (5./6. Februar 2023) gemeldet. Dafür fehlte Oberstdorf im Kalenderplan, weshalb sie nun erstmals in Garmisch-Partenkirchen starten wird.

Neben den A-Kader-Springern Karl Geiger, Philipp Raimund (beide Oberstdorf), Andreas Wellinger (Ruhpolding), Markus Eisenbichler (Siegsdorf), Pius Paschke (Kiefersfelden), Stephan Leyhe (Willingen) und Constantin Schmid (Oberaudorf), die bereits zum Auftakt in Oberstdorf am Start gewesen waren, werden nun ab Samstag in der Qualifikation (14 Uhr) zusätzlich David Siegel (Baiersbronn), Martin Hamann (Aue), Finn Braun (Baiersbronn), Felix Hoffmann (Goldlauter Heidersbach), Luca Roth (Messtetten) und Simon Spiewok (Neuenrade) an den Start gehen.