Dank mühevollem Arbeitssieg: Zverev steht im Viertelfinale

Die French Open gehen in die heiße Phase: Das Achtelfinale steht an. Den Anfang machte ein souveräner Novak Djokovic, Alexander Zverev hatte anschließend gegen Bernabe Zapata Miralles, die Nummer 131 der Weltrangliste, weitaus mehr Mühe.

Frustmomente hatte er im Achtelfinale so einige: Alexander Zverev. Getty Images

Alexander Zverev hatte keinen guten Tag, das war im Match gegen Bernabe Zapata Miralles direkt zu spüren. Da machte es auch wenig aus, dass die deutsche Nummer 1 sich den ersten Durchgang im Tie-break mit 13:11 holte. Auftrieb gab der Satzgewinn dem Hamburger nicht wirklich, vielmehr haderte er mit seinem Schläger - und sich selbst. Bedenklich war, dass Zverev nach 90 Minuten schon 40 unerzwungene Fehler verbucht hatte.

Dem spanischen Qualifikanten, der auf dem Weg ins Achtelfinale mit Taylor Fritz und John Isner zwei ausgewiesene Aufschlagexperten bereits ausgeschaltet hatte, kam das recht gelegen. Immer wieder überraschte er Zverev mit guten Schlägen und starker Laufarbeit. Gleich zweimal breakte der Weltranglisten-131. Zverev, der wohlgemerkt in der Rangliste um 128 Plätze weiter oben steht. Zverev quälte sich sichtlich, blieb aber dran und hielt den Satz dennoch offen. Hochklassig war das Match nicht, dafür aber kräftezehrend. Beide Spieler hatten im Finish Breakchancen, Zverev nutzte seine und schnappte sich Satz zwei mit 7:5.

Eng war es auch im dritten Durchgang, in dem Zapata Miralles früh den eigenen Service abgab, danach aber dennoch nicht aufsteckte, den weiterhin wenig souveränen Zverev weiter forderte und sich sein verlorenes Aufschlagspiel zurückholte. Die Freude darüber war aber nur von kurzer Dauer, denn Zverev glückte erneut ein Break, das dem Deutschen letzten Endes reichte, um sich mit 7:6, 7:5 und 6:3 durchzusetzen.

"Mund abputzen und weitermachen", dürfte Zverevs Motto nach dem Arbeitssieg sein. Klar ist: Im Viertelfinale wird es eine Leistungssteigerung brauchen, dann geht es gegen den Sieger der Partie Carlos Alcaraz gegen Karen Khachanov.

Djokovic ohne Satzverlust

Zuvor hatte sich Novak Djokovic weiter in Topform gezeigt. Der Weltranglisten-Erste aus Serbien legte im Achtelfinale gegen Argentinier Diego Schwartzman beim 6:1, 6:3, 6:3 eine überzeugende Leistung hin. Auf dem Court Suzanne Lenglen hatte der 35-Jährige von Beginn an alles im Griff, der "Djoker" spielte hochkonzentriert, erlaubte sich keine Schwächephase und zeigte sich nach seinem Sieg über Schwartzman, 2020 immerhin im Halbfinale von Paris, "sehr zufrieden" mit seiner Leistung, "aber es ist noch nicht vorbei". In der Tat kommen die ganz großen Kaliber erst noch.

Im Viertelfinale droht der Evergreen mit Sandplatzkönig Rafael Nadal. Im Vorjahr hatte Djokovic den Spanier auf seinem Weg zum Titel in einem epischen Halbfinale geschlagen. Nadal dürfte auf Revanche sinnen, muss sich dafür aber zuvor noch gegen Felix Auger-Aliassime (Kanada) behaupten.