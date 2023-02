Dank "linker Klebe": Müllers Quote bleibt beachtlich

Thomas Müller hat sich zurück in die Startelf des FC Bayern gekämpft. Auf dem Platz zeigt er sich bemerkenswert effizient.

Das Tor war ein gegnerisches Geschenk, aber weil Thomas Müller kein unhöflicher Mensch ist, nahm er es dankend an. Am Samstag gegen den VfL Bochum nutzte der 33-jährige Nationalspieler einen viel zu kurzen Rückpass von Saidy Janko zur 1:0-Führung und half den einmal mehr nur bedingt überzeugenden Bayern damit auf die Sprünge.

"Ich bin hinterhergegangen, man weiß ja nie", sagte Müller, zur Pause ausgewechselt, nach dem 3:0-Heimsieg über seinen Treffer, bei dem er "ein bisschen davon profitiert" habe, "dass der Ball langsam wurde." Er schrieb sein viertes Saisontor - sein zweites mit links - lachend "einer Mischung aus gutem Reaktionsvermögen, einer Prise Glück und einer unwiderstehlichen linken Klebe" zu.

Nachdem er zwischen dem 12. Oktober und dem 28. Januar - anfangs wegen diverserer gesundheitlicher Probleme - in keinem Pflichtspiel in der Startelf gestanden hatte, begann er nun viermal in Serie und war jeweils an exakt einem Tor direkt beteiligt (zwei Tore, zwei Assists). Besonders bemerkenswert ist aber seine Scorerpunktebilanz in der Bundesliga.

Alle 81 Minuten ein Scorerpunkt - nur zweimal war Müller besser

Vier Tore und sechs Assists nach 20 Spieltagen klingen für Müllers Verhältnisse zwar nicht herausragend, angesichts der vielen verpassten Spiele stimmt die Quote aber trotzdem. Alle 81 Minuten erzielt er einen Treffer oder bereitet einen vor. Zum Vergleich: Sogar in den beiden starken Spielzeiten 2020/21 (elf Tore, 21 Assists) und 2021/22 (acht Tore, 21 Assists) war er mit 84 bzw. 88 Minuten weniger effizient.

Seit seine Bundesliga-Karriere 2008/09 startete, stand Müller am Saisonende gar nur zweimal besser da als aktuell: 2012/13 (13 Tore, 13 Assists) war er alle 80 Minuten direkt an einem Bundesligatreffer beteiligt, 2019/20 (acht Tore, 21 Assists) sogar alle 78 Minuten.