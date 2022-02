Dank Koskinen und Ryan: Oilers gewinnen bei Top-Klub Florida

Nach zwei Niederlagen in Folge fuhren die Edmonton Oilers mit einem 4:3 bei den Florida Panthers einen prestigeträchtigen Sieg ein.

Er stand in dieser Saison schon des Öfteren in der Kritik: Im Spiel bei den Florida Panthers war Edmontons Torhüter Mikko Koskinen mit 44 gehaltenen Schüssen Garant für den Sieg beim Spitzenreiter der Atlantic Division und einem der Top-Klubs in der NHL.

Neben dem finnischen Torhüter stand Derek Ryan besonders im Fokus: Dem 35-Jährigen gelang mit den Toren zum 1:0, 2:2 und 4:2 für die Oilers sein erster Hattrick in der NHL. Leon Draisaitl traf zur zwischenzeitlichen 3:2-Führung und markierte damit seinen 36. Saisontreffer.

Nugent-Hopkins mit Verletzung raus

Die Oilers haben die Play-offs als Tabellenvierter in der Pacific Division weiter im Blick. Draisaitls Sturmkollege Connor McDavid bereitete zwei Treffer vor und setzte sich damit - zusammen mit Jonathan Huberdeau von den Panthers, der Florida gut vier Minuten vor Schluss noch einmal auf 3:4 heranbrachte - an die Spitze der NHL-Scorerliste (beide 75 Punkte). Draisaitl rangiert mit 74 Zählern direkt dahinter.

Einen Wermutstropfen gab es für Draisaitl & Co. in Sunrise dennoch: Stürmer Ryan Nugent-Hopkins schied früh im Spiel verletzungsbedingt aus.