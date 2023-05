Dank Hughes: Devils melden sich eindrucksvoll zurück

Nach zwei klaren Niederlagen in Raleigh meldete sich die New Jersey Devils in der Serie gegen die Carolina Hurricanes am Sonntag mit einem eindrucksvollen 8:4 zurück. Das weckt Erinnerungen an Playoff-Runde eins.

Beim Playoff-Debüt seines Bruders Luke Hughes (19), der prompt auf zwei Vorlagen kam, führte Jungstar Jack Hughes (21) New Jersey mit zwei Toren und zwei Vorlagen zum Erfolg in Spiel drei für die phasenweise wie entfesselt aufspielenden Devils. Im Tor hatte Coach Lindy Ruff bei den "Teufeln" einen Wechsel vorgenommen: Die etatmäßige Nummer eins Vitek Vanecek begann statt des jungen Schweizers Akira Schmid, der in der ersten Playoff-Runde nach seiner Hereinnahme für den Tschechen zum Helden geworden war.

Kurios: Obwohl den Hurricanes am Ende gleich drei Unterzahltreffer gelangen - einer davon durch einen verwandelten Penalty durch Jordan Martinook zum zwischenzeitlichen 2:5 aus Sicht der Gäste - kam es für Carolina gegen die spiel- und einsatzfreudigen Devils zu keinem Comeback mehr.

Nachdem Carolinas Nummer eins Frederik Andersen nach dem 0:4 schon nach 53 Sekunden im Mitteldrittel vom Eis genommen wurde, erging es Backup Pyotr Kochetkov nicht viel besser, der am Ende auf 18 Saves bei 22 Schüssen kam.

Schon in der ersten Runde hatte New Jersey die ersten beiden Auswärtsspiele, wie zuletzt in Raleigh (1:5, 1:6), bei den New York Rangers klar verloren (jeweils 1:5), anschließend aber drei Spiele in Folge gewonnen und sich am Ende in der Serie mit 4:3 durchgesetzt. Ein gutes Omen auch für Runde zwei? Spiel vier - erneut in Newark - findet in der Nacht auf Mittwoch (1 Uhr) statt.