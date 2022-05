Dank "Herz und Courage": VfB hofft weiter auf direkten Klassenerhalt

Der Punktgewinn von München half dem VfB Stuttgart im Kampf um den Klassenerhalt gleich doppelt. Kein Wunder daher, dass die Schwaben nach dem 2:2 vor allem erleichtert waren.

"Ich bin sehr zufrieden mit dem Auftritt meiner Mannschaft", sagte Pellegrino Matarazzo nach dem 2:2 von München. "Wir waren ab der ersten Minuten im Spiel. Die Führung hat natürlich gut getan. Danach standen wir etwas zu tief, aber es ist auch klar, dass man auch Chancen überstehen muss gegen Bayern. Gleichzeitig muss man muss auch effizient sein, wir hatten auch Chancen zum Sieg. Aber Bayern auch", resümierte der VfB-Trainer weiter.

Wurde der Druck auf das Tor der Schwaben in der Schlussphase der ersten Hälfte letztlich noch zu groß, sodass die Bayern den frühen Rückstand in eine 2:1-Pausenführung ummünzten, fand Stuttgart nach der Halbzeit besser ins Spiel. "In der zweiten Hälfte wollten wir mutiger sein und haben Orel Mangala ins Spiel gebracht für mehr Ballsicherheit und Ballkontrolle. Ich kann mit der Leistung und mit dem Punkt zufrieden sein. So bleibt jetzt alles offen", spielte Matarazzo darauf an, dass der VfB nun mit einem Sieg im Heimspiel gegen Köln und einer gleichzeitigen Niederlage von Hertha BSC in Dortmund sogar noch die Relegation vermeiden kann.

Kalajdzic: "Ein Sieg wäre möglich gewesen"

Das Gespenst des direkten Abstiegs wird dank dreier Punkte Vorsprung und der um sieben Tore besseren Tordifferenz im Vergleich mit dem Tabellen-17. Arminia Bielefeld dagegen mit einiger Sicherheit am VfB vorbeiziehen. Mit einem Sieg, der in München durchaus möglich gewesen wäre, sähe die Ausgangslage natürlich noch besser aus, doch nach Hadern war im Stuttgarter Lager wahrlich niemandem zumute: "Für uns ist es extrem wichtig. Wenn man meine Chance sieht oder die von Omar (Marmoush; Anm. d. Red.) wäre ein Sieg schon möglich gewesen. Aber auch Bayern hatte drei, vier Hundertprozentige. Unter dem Strich ist es okay", befand Sasa Kalajdzic, der den Punktgewinn mit seinem Tor zum 2:2 erst möglich gemacht hatte.

Am Ende überwog daher eindeutig die Zufriedenheit bei den VfB-Protagonisten, wie Kalajdzic unterstrich: "Wir haben Herz und Courage auf den Platz gebracht und hatten auch das Quäntchen Glück. Wir haben uns das erarbeitet."