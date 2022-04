Dank Haukeland und Doppelschlag: München macht "Sweep" perfekt

Der EHC Red Bull München steht im Play-off-Finale der DEL. Durch das 2:0 gegen die Grizzlys Wolfsburg entschied das Team von Trainer Don Jackson die Best-of-five-Serie klar mit 3:0 für sich.

Mit einem Doppelschlag innerhalb von 14 Sekunden führten die Gastgeber vor 5.371 Zuschauern durch Treffer von Nationalspieler Yasin Ehliz und Austin Ortega binnen gerade einmal 14 Sekunden in der sechsten Spielminute mit 2:0.

Wolfsburg versuchte danach wieder ins Spiel zu kommen, scheiterte in der defensiv geprägten Partie aber mit allen 17 Schussversuchen an Münchens Torhüter Henrik Haukeland. In den Schlussminuten verpassten die Niedersachsen zudem mit zwei Akteuren mehr auf dem Eis mehrfach den Anschlusstreffer.

Das erste von fünf möglichen Finalspielen gegen den Sieger der Partie Eisbären Berlin gegen Adler Mannheim findet für den dreifachen Meister am 30. April statt.