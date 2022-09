Dank Hattrick von Burns: Aufsteiger Frankfurt schockt Wolfsburg

Nach dem Kölner Sieg gegen München zum Auftakt am Donnerstag gab es am Freitag weitere Überraschungen: So feierte Aufsteiger Frankfurt einen Comeback-Sieg in Wolfsburg. Auch Mannheim unterlag.

Schaffte zum DEL-Auftakt einen Überraschungssieg in Wolfsburg: Aufsteiger Löwen Frankfurt. IMAGO/Jan Huebner