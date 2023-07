Dank "Extramotivation": Altmaier deklassiert Rublev

Bei den Damen sorgte Noma Noha Akugue in Hamburg für Furore, bei den Herren tat dies Daniel Altmaier, der einen Top-10-Spieler aus dem Turnier kegelte.

6:2, 6:2 - vor dem Match hätte wohl kaum jemand damit gerechnet, dass Daniel Altmaier sich so klar gegen den Andrey Rublev, immerhin Nummer sieben der Welt, behaupten würde.

Am Ende war aber genau das der Fall. Der 24-Jährige aus Kempen lieferte im Achtelfinale einen starken Auftritt ab und sorgte so für die nächste Überraschung an der Alster. "Heute hatte ich eine kleine Extramotivation", sagte Altmaier nach seinem Sieg und verriet auch direkt, was diese war: "Mein guter Freund Christian ist mit seiner Frau hier, dem musste ich ein Hochzeitsgeschenk machen."

Der Weltranglisten-61. benötigte gerade einmal 1:14 Stunden für seinen Coup und trifft nun bei der mit 1,83 Millionen Euro dotierten ATP-Veranstaltung auf den Sieger der Partie Yannick Hanfmann gegen den Chinesen Zhizhen Zhang.

Ruud wendet Überraschung ab

Eine faustdicke Überraschung wendete derweil der topgesetzte Casper Ruud ab. Gegen den chilenischen Qualifikanten Cristian Garin legte der Norwegen einen katastrophalen Start hin, steigerte sich dann jedoch und gewann 1:6, 6:2, 6:2. "Ich muss insgesamt besser werden", zeigte sich der French-Open-Finalist nach dem Match durchaus selbstkritisch. Im Viertelfinale wartet nun der Franzose Arthur Fils, der den Serben Dusan Lajovic mit 7:5, 7:5 bezwang.

Mühe hatte auch Titelverteidiger Lorenzo Musetti. Das Match des Italieners gegen Jozef Kovalik aus der Slowakei war am Mittwochabend abgebrochen und am Donnerstag im zweiten Satz fortgeführt worden. Musetti jubelte am Ende mit 3:6, 6:2, 6:4 und trifft nun im Viertelfinale auf den Serben Laslo Djere.

Alexander Zverev hatte sich bereits am Mittwochabend gegen Maximilian Marterer mit 6:3, 7:5 für die Runde der besten Acht qualifiziert. Die deutsche Nummer 1 erwartet nun ein Duell mit Luca Van Assche (Frankreich).