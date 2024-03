Dank Eigentor: Liechtenstein beendet Rekord-Pleitenserie

Liechtenstein hat die längste Niederlagenserie im internationalen Fußball endlich hinter sich gelassen. Dabei half auch der Gegner mit.

An den 8. September 2021 können sich wohl nur die wenigsten erinnern. Ein Tag, wie viele andere auch, ohne große Vorkommnisse. Es war allerdings auch der Tag, an dem Liechtenstein zum letzten Mal in einem internationalen Spiel nicht verlor. Im Rahmen der WM-Qualifikation kam das Fürstentum zu einem 1:1 in Armenien. Die Osteuropäer gingen durch den ehemaligen Dortmunder Henrikh Mkhitaryan in der Nachspielzeit von Hälfte eins in Führung (45.+5), für Liechtenstein glich Noah Frick in der 80. Minute aus.

In den folgenden zweieinhalb Jahren trat Liechtenstein 24-mal zu einem offiziellen Match an - und musste den Platz 24-mal als Verlierer verlassen. Es war die längste Niederlagenserie im internationalen Fußball. Bis zum 26. März 2024.

Denn Liechtenstein entledigte sich beim Auftritt in Lettland dieses zweifelhaften Rekords. In Riga hieß es in einem Freundschaftsspiel nach 90 Minuten 1:1. Und die Letten halfen sogar tatkräftig mit. Denn das Führungstor Liechtenstein resultierte aus einem Eigentor von Lettlands Marcis Oss, ein Querpass des Verteidigers fast von der Torauslinie landete nach gerade einmal 14 gespielten Sekunden im eigenen Kasten (1.).

Zwar glichen die Letten in der 11. Minute durch Raimonds Krollis aus, doch bis zum Schlusspfiff passierte nichts mehr. Somit konnte das vom deutschen Trainer Konrad Fünfstück trainierte Liechtenstein nach exakt 930 Tagen mal wieder ein Remis bejubeln.

Anfang September geht es gegen San Marino

Für Liechtenstein geht es in den internationalen Fenstern vor der EURO 2024 am 4. Juni noch zu einem Freundschaftsspiel nach Albanien, am 8. Juni gastiert der 203 der FIFA-Weltrangliste in Rumänien. In beiden Spielen drohen wieder Niederlage. Zum Start des neuen Länderspieljahres aber kann Liechtenstein wieder auf Zählbares hoffen. Denn am 1. Spieltag der Nations League 2024/25 gastiert Liechtenstein am 5. September in San Marino. Der Binnenstaat ist als 210. der Weltrangliste noch sieben Ränge schlechter als Liechtenstein notiert.