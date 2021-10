Dank Dreierpacker Kohlbacher: Eddersheim schnappt sich die Spitze

Führungswechsel an der Tabellenspitze der Hessenliga B: Der FC Eddersheim schlägt im Topspiel Primus Rot-Weiß Hadamar. Der SC Waldgirmes hingegen verliert ein Sieben-Tore-Spiel und den Anschluss.

Mit einem 4:1-Sieg und der frischen Tabellenführung im Gepäck konnte der FC Eddersheim am Samstag von der Auswärtspartie beim SV Rot-Weiß Hadamar zurückkehren. Im Duell Erster gegen Zweiter wurden die Weichen schon in Durchgang eins gestellt: Hadamar präsentierte sich überraschend gehemmt, schon nach fünf Minuten trat so das erste Mal FCE-Angreifer Nils Kohlbacher per Kopf mit dem 0:1 auf den Plan. Noch vor der Pause stellte er nach inkonsequentem Defensivverhalten der Heimelf aus kurzer Distanz auf 0:2. Es war ein völlig gebrauchter Durchgang für die Rot-Weißen, bei denen sich noch Kapitän Zey eine Dummheit erlaubte und einen Ball wegschlug - die Ampelkarte war für ihn die Folge. In Durchgang zwei präsentierte sich die Heimelf trotz Unterzahl zwar verbessert, schöpfte durch den 1:2-Anschlusstreffer durch Bangert nach einem Fehler von Keeper Zeaiter kurz nach der Pause neue Hoffnung, die auch - trotz insgesamt klarem Chancenplus der Eddersheimer - bis in die Schlussviertelstunde anhielt. Dann aber war erneut der erst 19-jährige Kohlbacher nach einem Konter mit dem 1:3 zur Stelle. Der eingewechselte Mantzafleris sorgte bei einem weiteren Gegenstoß noch für den 1:4-Endstand. Damit zieht der FC Eddersheim bei besserem Torverhältnis nach Punkten gleich mit Rot-Weiß Hadamar, das allerdings eine Partie weniger absolviert hat.

Im zweiten Samstagsspiel gewann derweil der TuS Dietkirchen ein spektakuläres Spiel am Ende glücklich gegen den Tabellendritten SC Waldgirmes: Der TuS lag dabei sowohl mit 0:2 als auch 1:3 in Rückstand, drehte dann aber die Partie in der letzten halben Stunde noch in einen 4:3-Sieg um. Zur Halbzeit führte der SCW mit 2:0 - erst legte Koyuncu für Schneider vor, dann traf er nach abgefälschtem Schuss selbst. Dietkirchen kam nach Wiederanpfiff zwar durch Leukel ran, dann aber stellte Hartmann nach Freistoß und Kopfball den alten Abstand wieder her. Doch der heimische TuS gab an diesem Nachmittag nicht auf: Zuckrigl traf erst zum erneuten Anschluss, Moritz verwertete dann einen Abpraller zum 3:3-Ausgleich. Und in der vorletzten Spielminute profitierte Joker Mink von einer nachlässigen SC-Defensive und netzte zum 4:3. Waldgirmes verpasste in Person von Koyuncu in der Nachspielzeit noch den erneuten Ausgleich - er traf per Kopf nur die Latte.

Dreieich schlägt Griesheim

Dreieicher Jubel: Mit 3:1 gewann man gegen Griesheim. imago images/HMB-Media

Bereits am Freitagabend konnte Hessen Dreieich mit 3:1 gegen Viktoria Griesheim gewinnen. Knackpunkt in dieser Partie war wohl die umstrittene Ampelkarte zehn Minuten vor der Pause gegen Griesheims Adusei wegen wiederholten Foulspiels. Zu diesem Zeitpunkt führte die Viktoria noch mit 1:0 - Paraschiv hatte einen zu kurzen Rückpass erlaufen. In Folge konnte sich Dreieich, das zuvor bereits viel investiert hatte, mit dem Ausgleich durch Lagator belohnen. In der Schlussphase drehte die Heimelf in Überzahl die Partie: Schnitzer schlenzte einen Ball zum 2:1 in die Maschen, Amiri setzte mit seinem Kontertor zum 3:1 den Deckel drauf. Es war die zweite Niederlage in Folge für Griesheim, das in der Tabelle auf Rang sieben abrutscht.

Zwei Remis komplettierten diesen 12. Spieltag: Nach sechs Niederlagen in Folge feierte der FV Bad Vilbel beim 0:0 gegen den SV Zeilsheim zumindest einen Teilerfolg. Zeilsheim wusste dabei auch eine Überzahl nicht zu nutzen - Bad Vilbels Ljuca hatte 20 Minuten vor Ende nach einer Notbremse die Rote Karte gesehen. Bereits am Donnerstag trennten sich Türk Gücü Friedberg und der VfB Ginsheim mit 1:1: Mehr Kampf denn spielerische Klasse dominierte die Flutlichtbegegnung, die ihre Tore in Durchgang eins binnen weniger Minuten sah: Imek sorgte zunächst für die TG-Führung, die Thur allerdings postwendend egalisierte. Am Ende der Partie standen die Friedberger mit zwei Mann mehr auf dem Feld, konnten sich aber nicht mehr entscheidend in Szene setzen.