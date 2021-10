Dank doppeltem O'Donnell: Düsseldorf gewinnt in Köln

Erstmals nach 655 Tagen trafen sich Köln und Düsseldorf wieder zu einem Derby vor Zuschauern - mit einem klaren Sieger.

Die Düsseldorfer EG hat das 232. Rhein-Derby bei den Kölner Haien deutlich für sich entschieden. Die Mannschaft von Trainer Harold Kreis gewann am Dienstag beim Rivalen mit 6:1 und kletterte in der Tabelle mit 22 Punkten auf Rang fünf. Die Haie fielen nach der Pleite vor 11.400 Zuschauern dagegen auf Rang acht zurück. Erstmals fand seit Beginn der Coronavirus-Pandemie das Derby wieder mit Fans statt.



Niklas Postel brachte die Gäste nach sieben Minuten in Führung. Nach einem Doppelschlag von Brendan O'Donnell (22., 26.) und einem Treffer von Marco Nowak (40.) war die Partie eigentlich entschieden.

Im Schlussabschnitt konnte Mark Olver (49.) vorerst verkürzen. Doch Carter Proft stellte nur 19 Sekunden später wieder den Vier-Tore-Abstand wieder her. Daniel Fischbuch sorgte für den sehr deutlichen 6:1-Endstand (53.).