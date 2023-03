Dank Dauerläufer Osterhage: Bochums neue Variante im Mittelfeld

Häufig war er auf dem Sprung, blieb dann aber doch draußen. Erstmals im Jahr 2023 erlebte Patrick Osterhage zwei Einsätze in der Startelf - und darf auf mehr hoffen.

Regelmäßig stellt der VfL Bochum an Spieltagen die älteste Mannschaft der Bundesliga mit vielen Profis, die die 30 schon weit hinter sich gelassen haben. Patrick Osterhage ist einer der ganz wenigen Youngster im Team. Der 23-Jährige spielte in der Saison 20/21 noch für die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund in der Regionalliga West.

Dort absolvierte der laufstarke Mittelfeldmann in seinem letzten Jahr wegen einer langwierigen Knieverletzung lediglich acht Partien, wechselte nach Bochum, musste sich dann allmählich an die Bundesliga gewöhnen. Schon Thomas Reis hatte den Youngster immer wieder gelobt, doch den Durchbruch in der höchsten deutschen Klasse erlebte der U-21-Nationalspieler bisher noch nicht.

Äußerst laufstark, ein gut ausgebildeter Box-to-box-Spieler - Osterhage hatte immer wieder mal den Fuß in der Tür, blieb aber häufig sehr blass, wenn er eingesetzt wurde, mitunter schien ihm ein bisschen der Mut zu fehlen. Eines aber konnte man ihm nie vorwerfen: Der Youngster unter den Oldies zählte stets zu den Spielern mit dem größten Aktionsradius und übertraf in diesem Punkt bisweilen sogar Rekordmann Anthony Losilla.

Knackpunkt aber auch: "Wenn er den Ball erobert hat im Mittelfeld, dann verliert er ihn zu leicht wieder, ihm unterlaufen einfach zu viele Fehlpässe", hatte schon Reis beklagt. Auch Nachfolger Thomas Letsch sah den umtriebigen Mittelfeldmann grundsätzlich sehr positiv, doch die Saison verlief für ihn bisher eher frustrierend.

Erstmals im neuen Jahr erlebte Osterhage nun zwei Spiele hintereinander in der Startelf, erst beim Derby gegen Schalke, als er auch von der Sperre von Losilla profitierte, nun in Köln, wo er mit großem Fleiß zum Gesamterfolg beitrug.

Kevin Stöger ist für die kreativen Momente im Zentrum verantwortlich, Losilla und Osterhage für die nötige Aufräumarbeit und für die Verbindung zwischen Defensive und Offensive - das klappte zumindest beim 2:0 in Köln richtig gut. Und mit den Dauerläufern im Team hielt Osterhage sehr gut mit: Stöger und Losilla kamen jeweils auf über 12 Kilometer, Osterhage legte 11,06 km zurück, wurde allerdings auch in der 82. Minute ausgewechselt.

Es spricht einiges dafür, dass Letsch auch am Samstag gegen RB Leipzig auf dieses Trio im Zentrum setzt. Dann hätte Osterhage schon mal Winter-Zugang Pierre Kunde sowie Philipp Förster überflügelt.

Grundsätzlich sind sie in Bochum ohnehin von den Qualitäten des Fleiß-Arbeiters überzeugt. Schon im November verlängerte Osterhage vorzeitig seinen Vertrag bis 2026. Damit ist er einer der Spieler, der besonders lang an den VfL gebunden ist. Übrigens auch in der 2. Liga.