Dank Berisha, Demirovic & Co.: Beste Chancenverwertung der Liga

Der FC Augsburg befindet sich im Soll. 14 Punkte nach elf Spieltagen, Rang 12. Eine Platzierung, die auch am Saisonende völlig in Ordnung wäre. Nach dem fünften Spieltag kam nach nur einem Sieg und vier Niederlagen die Wende, spielt die Mannschaft sogar teilweise mitreißenden Fußball. Und sie führt eine bemerkenswerte Statistik an.

Ermedin Demirovic (li.) ist Augsburgs bester Torschütze. IMAGO/Eibner