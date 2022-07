Danilo Soares: Das Aus für den Saisonstart

In der Vorsaison war Danilo Soares einer der wichtigsten und zuverlässigsten Bochumer Spieler. Nun ist aber abzusehen, dass der Brasilianer den Saisonstart verpassen wird.

Aus dem Bochumer Trainingslager in Gais (Südtirol) berichtet Oliver Bitter

Der Linksverteidiger hatte im ersten Bundesligajahr von wenigen Ausnahmen abgesehen durchweg überzeugt. Seinen Job links in der Viererkette erledigte Danilo Soares meist mit brasilianischer Ballfertigkeit in Verbindung mit einem gutem Auge im Zweikampf.

Zu Beginn der Vorbereitung klagte der 30-Jährige jedoch über latente Hüftprobleme, war in der ersten Vorbereitungsphase nicht dabei, absolvierte dann ein paarmal ein Mannschafts-Training, doch im Trainingslager in Südtirol kann er nur ein wenig am Rande mitmischen.

Viktoria Berlin kommt zu früh - und damit Mainz wohl auch

Die Hüfte also: In dieser Woche wird der Verteidiger garantiert nicht ins Team -Training zurückkehren; was dann passiert, bleibt noch offen. Die erste Pokalrunde am 30. Juli, wenn der VfL Bochum bei Viktoria Berlin antritt, wird der Feintechniker in jedem Fall fehlen, so Cheftrainer Thomas Reis am Dienstag. Damit dürfte Danilo Soares wohl auch zumindest das erste Bundesligaspiel eine Woche später gegen den 1. FSV Mainz 05 verpassen.

Seinen Platz könnte Allrounder Kostas Stafylidis einnehmen, den der VfL Bochum ja in der vorigen Woche fest verpflichtete, nachdem der griechische Nationalspieler schon in der vorigen Saison als Leihgabe der TSG Hoffenheim in Bochum überzeugt hatte.

Janko muss passen - Ordets vor dem Debüt

Nicht nur auf Danilo Soares muss Thomas Reis am Mittwoch im ersten Test in Südtirol gegen den Serie A-Klub US Lecce verzichten, auch Neu-Erwerbung Saidy Janko und Flügelstürmer Christopher Antwi-Adjei müssen wegen diverser Blessuren noch pausieren.

Gut möglich, dass der am Sonntag verpflichtete Innenverteidiger Ivan Ordets seine Bochum-Premiere erlebt. Der ukrainische Abwehrspieler, zuletzt bei Dynamo Moskau unter Vertrag, mischt im Team-Training voll mit, "womöglich", so Reis, "kann er am Mittwoch dabei sein, das warten wir noch ab. Im Training ist allerdings auch zu sehen, dass er lange nicht mit dem Ball gearbeitet hat."



Stammkeeper Manuel Riemann wird am Mittwoch noch nicht das Tor hüten, den Job teilen sich Michael Esser und Paul Grave. Riemann wird dann wohl am Samstag beim zweiten Testspiel gegen Spezia Calcio über 90 Minuten im Kasten stehen.