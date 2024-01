Daniliuc-Leihe nach Salzburg? Inzaghi bestätigt Abgang des ÖFB-Legionärs

Flavius Daniliuc wird Serie-A-Klub Salernitana verlassen. Das hat Trainer Filippo Inzaghi nach dem Montagsspiel gegen die AS Rom bestätigt und sich beim Innenverteidiger für dessen Leistung bedankt. Im Raum steht ein Leihgeschäft zu Red Bull Salzburg.

Flavius Daniliuc wird trotz seines bis 2026 gültigen Vertrages bei Salernitana im Frühjahr keine Rolle mehr spielen. Das bestätigt Filippo Inzaghi bei der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen die AS Rom. "Ich danke auch Lovato und Daniliuc, die uns verlassen, aber uns bis heute Abend sehr geholfen haben, sie waren fantastisch", fand der Ex-Stürmer trotz des Abgangs lobende Worte für den ÖFB-Legionär. Wohin der Innenverteidiger wechseln wird, ist noch unklar. Laut Medienberichten könnte er schon bald für Österreichs Serienmeister FC Red Bull Salzburg auflaufen. Sein Vertrag bei Salernitana läuft noch bis Juni 2026. Deshalb und auch angesichts des hohen Marktwerts von sieben Millionen Euro scheint ein Leihgeschäft als wahrscheinlichste Option.

Beim Serie-A-Klub hat Daniliuc seinen Stammplatz in dieser Saison verloren. Im Sommer musste sich der 22-Jährige einer Operation an zwei Mittelfußknochen unterziehen. Danach konnte er sich zwar zurück in die Mannschaft kämpfen, saß aber immer wieder auf der Ersatzbank. Ausgerechnet in seinem vielleicht letzten Spiel für die Italiener stand Daniliuc wieder in der ersten Elf und zeigte bei der 1:2-Niederlage gegen die Roma eine gute Leistung.

Salernitana war Daniliucs zweite Profi-Station. Ausgebildet wurde der 1,88-große Defensivmann bei Real Madrid und dem FC Bayern. Über die U 19 der Münchner wechselte er im Sommer 2020 zu OGC Nizza in die Ligue 1, wo er zum Stammspieler reifte. Vor gut eineinhalb Jahren wurde Daniliuc für knapp sechs Millionen Euro von Salernitana verpflichtet.