Daniel Theis unterschreibt bei den Pelicans

Weltmeister Daniel Theis setzt seine NBA-Karriere bei den New Orleans Pelicans fort. Der Klub aus der NBA gab die Verpflichtung am Dienstag (Ortszeit) bekannt, der zuletzt vertragslose Center kann damit für die deutsche Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen in Paris auflaufen - sollten die Pelicans kein Veto einlegen.

Daniel Theis bereitet sich mit dem DBB auf die Olympischen Spiele vor. picture alliance / BEAUTIFUL SPORTS