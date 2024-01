Daniel Stephan beeindruckt vom deutschen Auftakt

Der frühere Welthandballer Daniel Stephan hat sich vom souveränen EM-Auftaktsieg der deutschen Handballer beeindruckt gezeigt. "Das hat mich schon überrascht", sagte der 50-Jährige im ZDF-Morgenmagazin.

"Ich weiß aus eigener Erfahrung beim ersten Spiel, da ist man nervös und angespannt, da klappt nicht alles", so Daniel Stephan. Aber mit den 53.586 Fans im Rücken sei die Euphorie "sofort da" gewesen, sagte der frühere Kapitän der Nationalmannschaft und Europameister von 2004.

Torhüter Andreas Wolff, der beim 27:14-Erfolg gegen die Schweiz über 60 Prozent der Bälle gehalten hatte, sei "einer der Garanten" für den Sieg am Mittwochabend im Düsseldorfer Fußball-Stadion vor einer Weltrekordkulisse gewesen. Insgesamt hätte die Mannschaft "das hervorragend gemacht", sagte Daniel Stephan.

"Das schmeckt nach weiteren Siegen, die Euphorie ist nach dem ersten Spiel schon da und dass ist natürlich Weltklasse", so Daniel Stephan weiter. Am Sonntag geht es für das DHB-Team gegen Nordmazedonien (20.30 Uhr/ZDF und Dyn), zum Abschluss der Vorrunde wartet am Dienstag Rekordweltmeister Frankreich (20.30 Uhr/ARD und Dyn).

Im weiteren Turnierverlauf brauche die Mannschaft die Euphorie im eigenen Land, außerdem sei eine "noch bessere Leistung, eine konstante Leistung" erforderlich, erklärte Daniel Stephan: "Aber das erste Spiel ist gemacht und ich muss sagen, es war wirklich super anzuschauen, wie die Jungs das vor über 50.000 Zuschauern gemacht haben."

» mehr zur Karriere von Daniel Stephan