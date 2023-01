Daniel Muteba: "Man konnte auch spielen, wenn die Freunde keine Zeit hatten"

Buchbachs Daniel Muteba hat das Fußball-Talent seines Vaters geerbt - seine fünf Brüder ebenso. Das ist kein Zufall.

"Er ist", so Andreas Bichlmaier, "ein absoluter Glücksgriff." Wenn Buchbachs Trainer über seinen Schützling Daniel Muteba, der von allen nur Dabo genannt wird, ins Schwärmen kommt, hört sich das oftmals genau so an. In mittlerweile 51 Regionalligapartien hat sich der 23-Jährige in Buchbach in kurzer Zeit schon beinahe unabkömmlich gemacht.

Im Sommer 2021 ist Muteba zusammen mit Trainer Marcel Thallinger vom damaligen Bezirksligisten SSV Eggenfelden zu den Rot-Weißen gekommen. Über die U 19 von Wacker Burghausen gelang dem schnellen Mittelfeldakteur früh der Sprung in den Herrenbereich. Bereits als A-Jugendlicher mit zarten 18 Jahren absolvierte der junge Muteba sechs Einsätze für Wacker in der Regionalliga, ehe er an den Süd-Bayernligisten SV Kirchanschöring verliehen wurde. Dort etablierte er sich als Stammspieler.

Fußball bestimmt Mutebas Leben - keine Frage. Dennoch musste er wegen seiner Ausbildung zum Bankkaufmann fußballerisch einen Schritt kürzertreten. Inzwischen ist er ausgelernter Kundenberater. "Ich habe mich darauf konzentrieren können, dann kam die Corona-Saison. Insofern habe ich das richtig gemacht", blickt Muteba zurück.

Aus Angola nach Rottal

Daniel ist der zweitälteste Sohn der Familie, die kurz nach seiner Geburt vor dem Kriegstreiben aus Angola ins niederbayerische Rottal fliehen musste, wo seine vier weiteren Brüder auf die Welt kamen. Das Kuriose: Allesamt tragen sie das Fußball-Gen des Vaters Wiliam in sich, der in seiner Heimat ein talentierter Straßenkicker war. "Papa ist mit uns immer auf den Bolzplatz gegangen, da habe ich viele meiner Freunde kennengelernt und vieles gelernt", betont Muteba, der sich an seine Kindheit gerne zurückerinnert. "Das Gute an fünf Geschwistern ist", erzählt er, "dass man auch Fußball spielen konnte, wenn die Freunde keine Zeit hatten." Mit dem Vereinsfußball angefangen haben die sechs Brüder, die mehrsprachig - unter anderem französisch und portugiesisch - erzogen wurden - bei der TuS Pfarrkirchen.

Als sich die Wege der Brüder über die Jahre hinweg geteilt hatten, wurde es komplizierter. Oft verbrachte die Familie das Wochenende auf verschiedenen Fußballplätzen. Zudem stellten die Fahrten zum Training das Organisationstalent der Mutebas auf die Probe. Daniels damaliger Klub Burghausen unterstützte die Familie mit einem Fahrservice, den Wacker für seine Jugendspieler aus den umliegenden Gemeinden angeboten hatte.

Es sind Maßnahmen, die sich längst auszahlen. Bis auf Deus (21) jagen alle Muteba-Brüder weiter dem Ball nach und dürfen teilweise noch von der Profikarriere träumen. Santos (25) hat sich nach zwei Kreuzbandrissen in die Offensive des niederbayerischen Bezirksligisten TuS Walburgskirchen zurückgekämpft. Gegen den pfeilschnellen Eliot (19), der beim 1. FC Nürnberg II auf den offensiven Außenbahnen spielt, hat Daniel Ende September das Bruderduell in der Regionalliga mit 0:4 verloren. Isaac (16) spielt als Innen- oder Linksverteidiger in der U 17 des SSV Jahn Regensburg in der B-Junioren-Bundesliga, und Elias (14) darf sich in der U 15 des FC Bayern München als Rechtsverteidiger beweisen. "Vom Spielertyp sind wir alle unterschiedlich. Vom Können her ist Isaac in allen Bereichen sehr gut. Bei ihm und Eliot könnte es mit der Profikarriere sicher klappen", betont der Zweitälteste bescheiden.

"Ein bodenständiger Typ"

Ob er es seinen jüngeren Brüdern gleichmachen könnte, lässt Daniel, der in Buchbach bis Juni 2024 unter Vertrag steht, derweil lieber auf sich zukommen. "Ich habe gelernt, dass es in der Karriere schnell auf und ab gehen kann", sagt er und ergänzt: "Ich konzentriere mich lieber auf die Gegenwart und will mit Buchbach so viele Spiele wie möglich gewinnen."

Das ist wiederum eine Einstellung, die seinem Trainer freilich zugute kommt. "Dabo ist", so Bichlmaier, "ein absolut bodenständiger Typ, der sich immer in den Dienst der Mannschaft stellt." Muteba ist also freilich kein Lautsprecher, allerdings verfügt er als offensiver Mittelfeldakteur über enorme Schnelligkeit. Nicht zuletzt durch seine Qualität, den Ball zu erobern und pfeilschnell den Gegenangriff einzuleiten, kommt der TSV immer wieder zu gefährlichen Chancen. Selbst fühlt sich Muteba, der von Rekordspieler Aleksandro Petrovic direkt unter dessen Fittiche genommen wurde, im Team wohl und respektiert. "Ich habe noch nie einen Spieler wie Aleksandro erlebt, der sich so um die jungen Spieler kümmert", sagt der Deutsch-Angolaner.

Am liebsten spielt Muteba, der seinen Spitznamen Dabo per Zufall bei einem Handyspiel bekommen hat, auf der Acht oder der Zehn, trotzdem ist er im Mittelfeld flexibel einsetzbar. "Dabo bleibt mit seinen langen Gräten auf engem Raum am Ball, hat einen guten ersten Kontakt und entwickelt sofort nach der Balleroberung enorme Dynamik", lobt Bichlmaier und attestiert ihm lediglich eine Schwäche: "Sein Abschluss ist noch ausbaufähig, trotzdem fünf von fünf Sternen für ihn." So ist das eben, wenn einer aus dem Staunen fast nicht mehr herauskommt.