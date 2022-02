Dani Olmo "motiviert" Nkunku beim Freistoß - und sagt sein Tor voraus

Das 3:1 über den 1. FC Köln bringt RB Leipzig wieder mitten in den Kampf um die Champions League. Mit Dani Olmo findet derweil ein wichtiger Offensivspieler zu alter Form zurück.

Dani Olmo läuft bei RB Leipzig immer mehr zu alter Stärke auf. Im Pokal gegen Rostock meldete er sich mit einem Tor zurück, gegen Wolfsburg (2:0) und den FC Bayern (2:3) war der 23-Jährige an einigen Offensivaktionen beteiligt - und beim 3:1 über Köln war der Kreativspieler der entscheidende Mann.

"Die ersten Wochen in der neuen Saison waren hart, jetzt fühle ich mich gut und selbstbewusst", so Olmo, der gegen den FC an allen drei Treffern direkt beteiligt war. Einen Scorerpunkt für das erste Leipziger Tor am Freitagabend bekam Olmo jedoch nicht auf sein Konto gutgeschrieben, was ihn zunächst sichtlich ärgerte.

Laimer wusste es als erstes

Der Spanier holte 18 Meter vor dem Tor einen Freistoß heraus und wollte diesen dann auch selbst ausführen. Nach kurzer Diskussion mit Christopher Nkunku gab Olmo jedoch nach, überließ dem Franzosen den Ball und zog verärgert von dannen. "Ich habe ihn motiviert", scherzte Olmo nach dem Spiel am Mikrofon von "DAZN". Nkunku schießen zu lassen war letztlich die richtige Entscheidung, sein Offensivpartner schlenzte den Ball schön über die Mauer und brachte RB in Führung.

Freilich freute sich Olmo mit Nkunku über das 1:0, einen eigenen Treffer wollte er aber unbedingt noch folgen lassen. "Ich habe Konni (Laimer, d. Red.) in der Halbzeit gesagt, wenn ich den Ball 20, 30 Meter vor dem Tor habe, werde ich schießen. Ich war durch das Warm-Up und die erste Halbzeit sehr zuversichtlich", so Olmo, der nach 54 Minuten seinen Worten auch Taten folgen ließ. Etwa 20 Meter vor dem Tor zog er mit rechts ab, der scharfe Schuss schlug links unten ein.

Kurz darauf war Olmo dann auch noch entscheidend am 3:0 beteiligt, er tunnelte bei seinem Querpass im Strafraum Jan Thielmann und legte dadurch pfannenfertig für Angelino auf.

Nach etwas mehr als einer Stunde hatte Olmo dann Feierabend, er sah von der Bank aus zu, wie RB weiter nach vorne spielte, das zu Null aber nicht über die Zeit brachte. Timo Lemperle sorgte in der Nachspielzeit dafür, dass sich am Ende doch noch ein Leipziger ärgern musste. "Für den Torwart ist es schon bitter, mit der letzten Aktion ein Tor zu kassieren. Wir hatten zwar eine gute Kontrolle, hätten aber mehr Ballbesitz am Ende haben müssen. In den letzten zehn Minuten waren wir zu schlampig", kritisierte Kapitän und Keeper Peter Gulacsi.

Tedesco kritisiert das "Ping-Pong-Spiel"

Das Gegentor sei auch laut Trainer Domenico Tedesco absolut vermeidbar gewesen. "Als es 3:0 stand, sind wir extrem oft auf das 4:0 gegangen, was ok ist, es spricht für die Spieler. In vier, fünf Situationen hättest du aber auch einfach abbrechen und zurückspielen können. Dann lässt du dich nicht auf dieses Ping-Pong-Spiel ein. Das müssen wir noch lernen", so der Leipziger Coach.

Im Kampf um die Königsklasse hat Leipzig dennoch souverän vorgelegt, das erste Mal in dieser Saison stehen die Sachsen auf einem Champions-League-Platz, den Union Berlin und Freiburg bereits am Samstag jedoch zurückerobern können. "Eine schöne Momentaufnahme, mehr aber auch nicht", bremst Tedesco die Euphorie vor den anstehenden englischen Wochen.