Dani Olmo fehlt Leipzig wochenlang

RB Leipzig muss bis zu sechs Wochen auf Dani Olmo verzichten. Der 24-Jährige erlitt beim 0:4 bei Eintracht Frankfurt am Samstag eine Teilruptur des linken Innenbandes.

Zwischen vier bis sechs Wochen müsse die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco auf den spanischen Nationalspieler verzichten, hieß es in einer Vereinsmitteilung. Olmo musste bei der Pleite in Frankfurt schon nach elf Minuten vom Feld, nachdem er nach einem Zweikampf mit Djibril Sow umgeknickt war. Nach einer kurzen Behandlungspause startete Dani Olmo noch einen Versuch, den er aber nach kurzer Zeit wieder abbrach.

Olmo stand in allen fünf Saisonspielen unter Domenico Tedesco in der Startelf, wobei ihm zwei Assists gelangen. In Frankfurt wurde Emil Forsberg für ihn eingewechselt.