Dani Olmo: Der Entscheider, der von der Bank kam

Ein Joker, der schon nach Minuten eingewechselt werden muss und entscheidend Einfluss nimmt: Dani Olmo profitierte vom Verletzungspech Pedris und stürzt Spanien mit einem Tor und einem Assist in einen Freudentaumel.

Thomas Müller sprach gerade über bittere Aus seiner Nationalmannschaft, als Dani Olmo um 22.24 hinter ihm die Stuttgarter Arena fast unbemerkt verließ, in der rechten Hand trug er den Pokal, mit dem er zuvor zurecht zum Spieler des Spiels ausgezeichnet worden war. Im Spiel stand der Leipziger deutlich mehr im Mittelpunkt, dabei saß er bei Anpfiff auf der Bank.

Kaum hatte er dort Platz genommen, wurde es jedoch Ernst, schon nach acht Minuten ersetzte Olmo den verletzten Pedri und drückte der Partie fortan seinen Stempel auf. Als Zehner hinter drei Spitzen verteilte er geschickt Bälle, stieß immer wieder gefährlich in den Raum zwischen der deutschen Viererkette und den beiden Sechsern vor und lieferte am Ende Zählbares: Das 1:0 platzierte Olmo perfekt im Tor von Manuel Neuer. Kein harter, aber ein sehr überlegter und unhaltbarer Schuss.

Und als alle im Stadion mit einem Elfmeterschießen rechneten, bot er sich auf dem linken Flügel für eine Seitenverlagerung an, platzierte die Flanke perfekt auf den Kopf von Mikel Merino und versetzte die deutschen Fans in Stuttgart und vor den Bildschirmen in Schockstarre. "Es war ein schwieriges, kompliziertes Spiel, das in die Verlängerung ging, ebenfalls kompliziert", sagte der 26-Jährige und fügte voller Überzeugung an: "Am Ende verdienten wir uns den Sieg. Jetzt feiern wir und genießen den Moment." Im Turnier steht Olmo nun bei zwei Toren und zwei Vorlagen.

Dani Olmo winkt jetzt die Startelf

Aber nur kurz, denn das Turnier geht für den so oft von Verletzungen geplagten Olmo und seine Spanier weiter, am Dienstag im Halbfinale in München. An der Stätte, an der er im vergangenen August einen Glanzmoment erlebte, als er für seine Leipziger alle drei Tore im Supercup beim FC Bayern erzielte. Vermutlich wird er am Dienstag in der Startelf stehen, bereits während der Partie gaben die Spanier eine Knieverletzung bei Pedri als Diagnose an.

Pech für den Jungstar des FC Barcelona, Glück für Olmo und die Spanier, die durch dessen frühe Hereinnahme ganz sicher keinen Nachteil erlitten. Und nicht die schlechteste Visitenkarte für Dani Olmo, der nach dem Turnier Leipzig per Ausstiegsklausel für 60 Millionen Euro verlassen und zu einem europäischen Topklub wechseln könnte. Der Freitagabend diente auf großer Bühne als perfekte Eigenwerbung.