Dani Olmo: 74 Minuten, die Hoffnung machen

Das 2:3 gegen Bayer Leverkusen hat bei RB Leipzig für Frust gesorgt. Und es bedeutet, dass die Sachsen im Rennen um die Champions-League-Qualifikation einen Rückschlag erlitten haben und nun Dortmund im Nacken spüren. Einen positiven Aspekt gab es indes: Das Startelf-Comeback von Dani Olmo.

Dani Olmo stand gegen Leverkusen nach langer Zeit mal wieder in der Startelf. IMAGO/Christian Schroedter

Als Dani Olmo gegen Leverkusen nach 74 Minuten gegen Christoph Baumgartner ausgewechselt wurde, hatte er seinen Trainer schon ins Staunen versetzt. "Ich war positiv überrascht über die Physis, die er imstande ist zu leisten", sagte Marco Rose, der seinem derzeit wohl besten Fußballer angesichts des aktuellen körperlichen Zustands weniger zugetraut hatte. Zumal Dani Olmo "vor der längeren Pause auch schon eine längere Pause gehabt hat", so der RB-Coach über die beiden Verletzungen, die den spanischen Nationalspieler in dieser Saison mehr in die Rolle des Zuschauers gezwungen hatte, als dass er auf dem Platz stehen konnte.

Nach der jüngsten Blessur - einer Ende Oktober 2023 erlittenen Schultereckgelenk-Sprengung - hatte der 25 Jahre alte Filigrantechniker beim 0:1 zu Hause gegen Eintracht Frankfurt am Samstag vor einer Woche sein Comeback gegeben, und eigentlich war Dani Olmo noch kein wirklicher Kandidat für die Startformation gewesen. Doch Rose ließ seinen derzeit besten Fußballer gegen den Tabellenführer erstmals seit dem 3:0 am 3. Spieltag bei Union Berlin wieder von Beginn an ran, auch weil er weiß, dass der in Sachen Intuition, Passqualität und Überblick im Leipziger Team seinesgleichen sucht.

Und obwohl Dani Olmo nach starker 1. Halbzeit nach der Pause kräftemäßig deutlich abbaute, sah sich Rose bestätigt. "Man hat gesehen, was Dani uns geben kann. Er ist wichtig für uns und hat das lange gut gemacht", sagt der 47-Jährige. 41 Ballaktionen hatte Dani Olmo, lief 8,31 Kilometer und spielte 29 Pässe. Nicht alle kamen an, aber wenn der blonde Spanier nach Leipziger Balleroberungen die Kugel hatte, spielte er meist den in der jeweiligen Situation angebrachten Ball. Zudem bereitete Dani Olmo mit einer präzisen Hereingabe aus dem rechten Halbfeld das zwischenzeitliche Leipziger 2:1 durch Lois Openda vor.

Für das kommende für die Champions-League-Qualifikation relevante Spiel am kommenden Samstag beim VfB Stuttgart (15.30 Uhr, LIVE! auf kicker) ist der 1,79 Meter große und 72 Kilo schwere Offensivallrounder auf jeden Fall erneut eine Startelf-Option. Denn gegen Leverkusen brauchte er trotz der langen Auszeit keinen Anlauf. "Dani war so lange weg und hat sofort Rhythmus", lobte auch Sportdirektor Schröder den spanischen Techniker, "man sieht, was er bedeutet." Deswegen hoffen bei RB Leipzig alle inständig, dass Dani Olmo bis zum Saisonende keine Zwangspause mehr einlegen muss.