Dani Baijens: Verteidigung "eigentlich nicht unsere Stärke, aber heute hat es einfach geklappt"

Zum Heimausstand des HSV Hamburg feierte dieser am vergangenen Mittwoch gegen den ThSV Eisenach einen 33:29 (19:13)-Sieg. Das Ergebnis spiegelt wider, worauf es bei den beiden Mannschaften ankam. Die Stimmen zum Spiel:

Eisenachs Linksaußen Timothy Reichmuth sah das Problem seiner Mannschaft besonders in der ersten Halbzeit: "Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir überhaupt nicht gut in der Verteidigung gespielt, haben da nicht die Abmachungen einhalten können, die wir vor dem Spiel getroffen hatten. Dadurch haben wir viele freie Würfe bekommen, da wird es auch schwierig für unsere Torhüter da einige Bälle wegzunehmen."

"Wir waren in der ersten Halbzeit nicht anwesend, fanden keine Einstellung, keine Mentalität. Es schien, wir waren satt", fand auch Eisenachs Trainer Misha Kaufmann klare Worte.

Für den ThSV Eisenach ist der Klassenerhalt - anders als beim HSV Hamburg - bereits gesichert. Dennoch "wollen [wir] bis zum letzten Spiel, bis zur letzten Sekunde nochmal alles geben, das zeigen, was uns auszeichnet: Kampf, Leidenschaft; vor allem in eigener Halle wollen wir eine Macht sein, wollen wir gut spielen und den Zuschauern nochmal ein sehr gutes letztes Spiel zeigen", prognostizierte Reichmuth in Hinblick auf die nächste Partie der Eisenacher.

Trotz Lizenz-Entscheidung

Anders als die Eisnacher, die Probleme mit der Abwehr hatten, glänzten die Spieler des HSV in genau dieser in ihrem letzten Heimspiel. Trotz der bevorstehende Lizenz-Entscheidung des Schiedsgerichts spielten die Hamburger auf Top-Niveau und holten sich einen abschließenden Sieg.

"Die Abwehr war richtig gut; wir haben keine einfachen Tore bekommen. Eisenach hat viel im Rückraum gespielt, viel Eins-gegen-Eins. Das ist eigentlich nicht unsere Stärke, das zu verteidigen, aber heute hat es einfach geklappt", bilanzierte Dani Baijens das Hamburger Abwehrwunder.