Dani Baijens über vielleicht kurioseste Rote Karte der Handball-Bundesliga

Es war vielleicht die dümmste Rote Karte in der Geschichte der Handball-Bundesliga, auf jeden Fall war es eine sehr kuriose und unglückliche Aktion: Über seinen Flaschen-Fauxpas hat sich nun Dani Bajiens geäußert.

Die kuriose Rote Karte des Niederländers Dani Baijens am vergangenen Wochenende im Auswärtsspiel der Handball Bundesliga des HSV Hamburg beim HC Erlangen (28:30-Niederlage) sorgt für Gesprächsstoff.

Dani Baijens hatte seine zweite Zeitstrafe erhalten, als er sich zu Beginn des zweiten Abschnitts bei einem Freiwurf des HC Erlangen zu früh in Richtung Ball bewegt hatte. Sechs Minuten vor dem Ende eilte der Niederländer dann für einen Wechsel zwischen Angriff und Abwehr in Richtung Bank - alles regelkonform.

Rote Karte im Video (bei 2:20 Minuten)

Trinkflasche rollt aufs Feld

Doch dann rollte eine Trinkflasche von der HSV-Bank auf das Spielfeld. Mit erhobenen Armen eilte Baijens dieser hinterher um die Verletzungsgefahr für die anderen Akteure zu eliminieren.

Doch da das Spiel lief, blieb den Schiedsrichtern aufgrund des unerlaubten Betretens der Spielfläche kein Ermessensspielraum: Es gab für einen Wechselfehler eine Zeitstrafe und da es die dritte war, somit Rot.

Baijens: "Bin da anderer Meinung"

"Ich wollte mich nur hinsetzen und da stand da eine Flasche rum", so Dani Baijens gegenüber der Hamburger Morgenpost. Der Niederländer berührte sie und die Trinkflasche rollte aufs Parkett. "Und dann wollte ich nicht, dass sich jemand verletzt. Ich hatte ja keine Intention, am Spiel teilzunehmen", so der Hamburger Rückraumspieler.

Dani Baijens sah seine dritte Zeitstrafe - und damit die im Handball zwingend folgende Rote Karte. "Die Schiris haben gesagt, sie könnten nichts anderes machen", sagte der 25-jährige Niederländer der Mopo. "Ich bin da anderer Meinung."

"Passt ins Bild"

Dani Baijens sagte, er würde wieder so reagieren, aber auf mehr Nachsicht der Schiedsrichter hoffen. Die Szene "passt ins Bild", findet der Niederländer. Er steckt mit dem HSV aktuell mitten im Abstiegskampf der Handball-Bundesliga.

Die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen ist mittlerweile seit acht Spielen sieglos und hat nur noch einen Punkt Vorsprung auf einen Abstiegsplatz (aber noch ein Spiel in der Hinterhand).

