Dani Baijens: "Haben gesehen, dass wir mit Top-Mannschaften mithalten können"

Die Niederlande verkaufen sich bei der knappen Niederlage gegen Schweden teuer. Hamburgs Dani Baijens blickt mit gemischten Gefühlen auf die Partie und schaut mit Vorfreude auf die Hauptrunde in Hamburg.

"Ein ganz knappes Spiel", lautete Dani Baijens Fazit nach dem Spiel gegen den amtierenden Europameister Schweden gegenüber handball-world. Der Rückraumspieler des HSV Hamburgs sah vor allem die mangelnde Chancenverwertung als ausschlaggebenden Punkt, wieso sein Team das enge Spiel nicht für sich entscheiden konnte.

"Die erste Halbzeit ist richtig gut, da haben wir viele Chancen bekommen, haben aber leider auch ein paar nicht getroffen", so Baijens und weiter: "In der zweiten Halbzeit ist es das gleiche Bild. Wir kommen gut ins Tempo, kreieren viele Chancen, aber haben auch viel verworfen und das ist einfach gegen eine Mannschaft wie Schweden zu wenig, da kann man dann nicht gewinnen."

Im Interview mit der EHF sagt Baijens, dass er zum einen immer noch enttäuscht über die Niederlage sei, "aber wenn ich mir anschaue, wie wir gespielt haben, dann müssen wir damit zufrieden sein." Zuvor hatten die Niederlande im Auftaktspiel gegen Georgien kleine Startschwierigkeiten, bevor im zweiten Spiel ein deutlicher Sieg gegen Bosnien-Herzegowina folgte.

"Ab jetzt nur noch Top-Mannschaften"

Nach dem Reisetag heute sind die Niederländer ab morgen in Hamburg in der zweiten Hauptrundengruppe gefordert. "Du triffst ab jetzt nur noch auf Top-Mannschaften", so Baijens über die nächste Phase des Turniers. "Das wird natürlich ganz schwer, aber wir haben […] auch gesehen, dass wir mit Top-Mannschaften wie Schweden mithalten können."

Zum Auftakt trifft das Team von Staffan Olsson am morgigen Mittwoch auf den amtierenden Weltmeister Dänemark. "Ich denke, jeder kennt Dänemark. Nur die Spieler auf dem allerhöchsten Niveau“, blickte Baijens auf den kommenden Gegner. "Trotzdem werden wir, wie schon gegen Schweden, alles tun, um gegen Dänemark ein Ergebnis zu erzielen."

Nach dem ersten Prüfstein gegen Dänemark warten in den drei weiteren Duellen der Hauptrunde Norwegen (19.01.), Slowenien (21.01) und Portugal (23.01.). "Wir schauen von Spiel zu Spiel, wie es läuft und was geht", erklärte Baijens gestern Abend im Interview mit handball-world. "Wir freuen uns auf jeden Fall auf jeden Gegner, der kommt. Und dann sehen wir, was für uns drin ist."