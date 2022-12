Dani Alves' "Weckruf" für Brasilien - Hoffnung auf Neymar

Brasiliens B-Elf konnte gegen Kamerun nicht wirklich überzeugen. Laut Dani Alves ein "Weckruf" zur richtigen Zeit.

Brasilien machte es im letzten Gruppenspiel den ebenfalls bereits vorzeitig fürs Achtelfinale qualifizierten Frankreich und Portugal gleich, Coach Tite schickte gegen Kamerun mit neun personellen Wechseln eine B-Elf ins Rennen. Diese war dennoch gespickt mit internationaler Klasse, davon war gegen die Afrikaner aber kaum etwas zu sehen. Zwar präsentierten sich Gabriel Martinelli, Antony & Co. phasenweise spielfreudig, zeigten dabei aber keinerlei Durchschlagskraft.

Neben den Youngstern bekam auch Dani Alves die Chance von Beginn an, der 39-jährige Routinier führte die Seleçao als Kapitän aufs Feld und wurde zum ältesten brasilianischen WM-Spieler. Verhindern, dass der Rekordweltmeister das letzte Gruppenspiel am Ende sogar verlor, konnte Dani Alves aber nicht. Also sprach der Rechtsverteidiger nach der 0:1-Niederlage von einem "Weckruf". "Wir haben nicht besonders gespielt", so der Routinier, der Brasilien im ersten Durchgang durchaus hätte in Führung bringen können, einen Freistoß aus 18 Metern aber deutlich über den Kasten Kameruns schlenzte.

Über die gesamte Spieldauer war Brasilien zweifellos dem Sieg näher als die "unzähmbaren Löwen", diese legten im Gegensatz zum klaren Favoriten aber Effizienz an den Tag - Vincent Aboubakar köpfte in der Nachspielzeit sein letztlich dennoch ausgeschiedenes Kamerun zum Sieg. "Manchmal gibt ein kleines Detail den Ausschlag", erkannte Dani Alves und meinte damit sicherlich die schlechte Zuordnung beim Gegentor.

Wird Neymar fit?

Folgen hatte der Ausrutscher aber keine, Brasilien beendet die Gruppe G als Tabellenführer und trifft im Achtelfinale auf Südkorea. Den Asiaten gelang am Nachmittag eine ähnliche Sensation wie Kamerun, Heung Min Son & Co. schlugen Portugal mit 2:1. Warnung genug also für Brasilien, das weiß auch Dani Alves. "Jetzt kommt die Phase, in der man keinen Fehler machen darf. Wir dürfen nicht nachlassen", so der mit 41 Titeln erfolgreichste Spieler der Welt, der im Achtelfinale wohl wieder auf die Bank rotieren wird.

Auf dieser könnte gegen Südkorea auch Neymar wieder sitzen. Der Superstar der Seleçao war nach seiner seiner Knöchelverletzung und einem Fieberanfall erstmals wieder im Stadion und verfolgte das Geschehen im Lusail-Stadion direkt hinter der Bank auf der Tribüne. Zuvor hatte der brasilianische Verband ein Video auf Instagram veröffentlicht, das den 30-Jährigen im Hotel bei Koordinationsübungen und leichtem Training mit dem Ball zeigte. Ob die Zeit bis Montagabend (20 Uhr) reichen wird, um Neymar fitzubekommen, bleibt abzuwarten.