Dani Alves' große Pläne - Holt Barça noch weitere Legenden zurück?

Dani Alves will dem FC Barcelona wieder etwas vom alten Glanz zurückgeben - und zwar ganz konkret. Kehren irgendwann auch noch andere Klublegenden zurück?

Will nicht nur für gute Laune, sondern auch gute Ergebnisse sorgen beim FC Barcelona: Dani Alves. imago images/Action Plus

Ein Spieler, der bei seiner Präsentation gleich das Klubwappen auf seinem Trikot küsst? Bei vielen anderen hätte diese Geste viele Augenbrauen nach oben schnellen lassen, Dani Alves aber nimmt man die Gefühle ab: "Ich war an vielen Orten", sagt der 38-jährige Brasilianer. "Aber keiner ist wie Barça."

Nach über fünf Jahren ist der Rechts-"Verteidiger" zum FC Barcelona zurückgekehrt, und auch wenn er erst im Januar spielberechtigt und vertraglich erst mal nur bis zum Sommer gebunden ist, war es ihm bei seiner Vorstellung am Mittwoch im Camp Nou wichtig zu betonen, dass er nicht aus purer Nostalgie aufs Neue verpflichtet wurde.

"Das Alter ist nur eine Zahl - das habe ich bei Olympia gezeigt"

Er sei nicht wieder da, weil er in Barcelona mal "Geschichte geschrieben" oder ein so gutes Verhältnis zum seinem Ex-Teamkollegen Xavi, dem neuen Barça-Trainer, habe. Und schon gar nicht, um sich in Katalonien ein schönes Leben zu machen. "Ich bin gekommen, um zu kämpfen und zu spielen."

Sein hehres Ziel, Barça zu "verwandeln", will Dani Alves also ganz konkret auf dem Platz erreichen. Ob er dazu nach monatelanger Pflichtspielpause und mit stolzen 38 Jahren in der Lage sein wird? "Bei Barça musst du mehr sein als nur gut", weiß er, ordnet sich aber in diese Kategorie ein: "Das Alter ist nur eine Zahl. Das habe ich bei Olympia gezeigt." In Tokio hatte Brasilien Gold geholt mit Dani Alves als Kapitän.

Und hungrig sei er eh noch genauso wie früher, "nur mit weniger Haaren", wie er sagt, dazu mit einem Bruchteil seines damaligen Gehalts und mit einer anderen Rückennummer: Weil Positionskonkurrent Sergino Dest ("Er hat alles, um ein Großer zu werden") "seine" 2 trägt, hat Dani Alves kurzerhand die 8 gewählt, die Andres-Iniesta-Nummer.

Laporta hat auch Iniesta und Messi "immer im Blick"

Wäre der nicht auch noch mal einer für Barça, jetzt, da die große Retro-Welle ausgebrochen ist? "Ich schließe es nicht aus", sagte Präsident Joan Laporta am Mittwoch überraschend und meinte damit nicht nur den 37-jährigen Mittelfeldstrategen von Vissel Kobe, sondern auch Lionel Messi (34), den sich die Katalanen im Sommer nicht mehr hatten leisten können. "Wir haben sie immer im Blick." Im Leben wisse man nie, was kommt.