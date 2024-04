D’Angelo zurück beim SKN St. Pölten

Die nach Hoffenheim verliehene Chiara D'Angelo kehrt zum Saisonende zum SKN zurück und wird ihre neugewonnene Erfahrung in der St. Pöltner Verteidigung einbringen.

Bereits vor einem Jahr gaben die St. Pöltnerinnen die Verpflichtung von Chiara D’Angelo bekannt, verliehen die 19-Jährige aber sofort zur TSG Hoffenheim in die deutsche Bundesliga. Nach fünf Bundesliga- und fünf Zweitliga-Einsätzen bei den Sinsheimerinnen dockt die Linksverteidigerin jetzt beim SKN St. Pölten an. "Für mich war das Jahr bei der TSG Hoffenheim sehr lehrreich und ich konnte viele coole Erfahrungen sammeln", blickt D'Angelo auf der Hoffenheimer "Vereinsseite" auf ihre Saison in Deutschland zurück.

Jetzt geht es also wieder zurück zum SKN, der sie im Vorjahr vom USV Neulengbach in die niederösterreichische Landeshauptstadt lotste. "Ich freue mich darauf, wieder in Österreich zu spielen und auf das Umfeld sowie die Mannschaft." Auch beim Serienmeister aus St. Pölten ist man gespannt auf die 19-Jährige. Trainerin Liese Brancao ist vom Neuzugang überzeugt: "Eine mega talentierte, junge Spielerin“.

Der SKN führt aktuell die Tabelle der österreichischen Bundesliga vier Punkte vor dem FFC Vorderland an. Am vorletzten Spieltag in knapp einem Monat kommt es zum direkten Aufeinandertreffen