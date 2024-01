Dang Qiu besiegt nächsten Chinesen

Dang Qiu bliebt bei den WTT Finals in der Erfolgsspur und hat bereits den zweiten Chinesen besiegt.

Der deutsche Nationalspieler Dang Qiu hat bei den WTT Finals in Katar für die nächste Überraschung gesorgt. Der Einzel-Europameister von Borussia Düsseldorf besiegte am Donnerstag den Weltranglistenvierten Liang Jingkun aus China in 3:2 Sätzen und steht nun im Halbfinale des Turniers der besten 16 Spieler des Jahres 2023.



Dang Qius nächster Gegner wird erst am Nachmittag zwischen Vize-Weltmeister Wang Chuqin aus China und dem Bezwinger von Dimitrij Ovtcharov, Tomokazu Harimoto aus Japan, ermittelt.

Zum Auftakt der WTT Finals hatte der 27 Jahre alte Dang bereits den Chinesen Lin Shidong geschlagen.