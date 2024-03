"Danach wissen wir mehr": Für Phönix Lübeck starten die Wochen der Wahrheit gegen Meppen

Der 1. FC Phönix Lübeck hat weiterhin alle Chancen im Titelrennen. Die kommenden Aufgaben gegen Meppen, St. Pauli und Hannover könnten schon Aufschluss darüber geben, wohin der Weg der Adlerträger führt.

Der 1. FC Phönix Lübeck spielt weiterhin im Aufstiegsrennen der Regionalliga Nord eine extrem gute Rolle, generierte im Jahr 2024 durch die Erfolge gegen BW Lohne (3:1), den FC Teutonia 05 Ottensen (1:0), SC Spelle-Venhaus (1:0) und zuletzt dem 4:1 gegen den TSV Havelse, zwischendurch gab es noch eine Punkteteilung beim FC Kilia Kiel (2:2), 13 von möglichen 15 Punkten. Die Adlerträger, die vier Partien weniger absolviert haben im Vergleich zum Tabellenführer, der Reservemannschaft von Hannover 96, kletterten dadurch auf den 2. Platz im Klassement, haben mit neun Zählern Rückstand auf die Niedersachsen aber alles in der eigenen Hand im Kampf um den Platz an der Sonne, der zur Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur 3. Liga gegen den Süd-Meister (aktuell gegen die Würzburger Kickers) berechtigt.

Gut dabei

Eine Ausgangssituation, die man in der Hansestadt gerne positiv hervorhebt und durchaus genießt. "Wir spielen nach wie vor um den Titel, das ist absolut großartig. Wir haben uns das, ganz ehrlich, wer hätte das dem 1. FC Phönix überhaupt zugetraut nach der letzten Spielzeit, wo wir knapp die Klasse gehalten haben, aber auch hart erarbeitet", freut sich Frank Salomon, ist stolz auf das bisher Erreichte, spricht aber auch von Demut. "Wir bleiben auf dem Boden, tun das, was wir können, nämlich hart zu arbeiten, müssen die Konzentration hochhalten. Gerade die nächsten Wochen haben es in sich", verweist der Geschäftsführer der GmbH auf die drei nun anstehenden Partien am Sonnabend in Meppen, beim FC St. Pauli II (27.3.) und gegen Hannover 96 II (1.4.). "Danach wissen wir mehr."

Spitzenspiel

Ein echtes Highlight hat der 1. FC Phönix nun zunächst bei Drittliga-Absteiger Meppen vor der Brust, der ebenso wie die Lübecker und Hannoveraner für die 3. Liga gemeldet hat, dem allerdings droht, den Anschluss an das Führungs-Duo komplett zu verlieren und der laut Salomon durchaus unter Druck steht. "Wenn sie nicht gegen uns gewinnen, dann wird das für sie sicherlich richtig eng. Dementsprechend stellen wir uns auf einen Gegner ein, der mit der Unterstützung von bestimmt 6.000 Zuschauern sich nicht nur für die klare Hinspiel-Niederlage revanchieren, sondern seine vielleicht schon letzte Chance ergreifen will."

Die Qualität des Kaders der Emsländer sei hoch, der 1. FC Phönix stellt sich auf Gegenwind ein. "Meppen hat schon jetzt den größten Etat in der Regionalliga, der Verein hat jahrelang höherklassig gespielt, hat die dafür notwendigen, infrastrukturellen Voraussetzungen und eine gute Mannschaft. Ich habe bisher wahrgenommen, dass Meppen nach dem Trainerwechsel stabiler geworden, eine Aufholjagd in der Saison gestartet hat, in den letzten Wochen aber nicht mehr den eigenen Ansprüchen gerecht geworden ist."

Chance

Eine Entwicklung, aus der laut Phönix-Cheftrainer Christiano Adigo, der jüngst bei der Wahl zum "Trainer des Jahres" in Schleswig-Holstein auf dem 2. Platz landete, hinter Marcel Rapp von Holstein Kiel (2. Liga), die Adlerträger durchaus einen Nutzen ziehen könnten. "Wir freuen uns alle auf das Spiel in Meppen, auf die vielen Zuschauer dort. Das ist sicherlich auch ein Highlight für meine Spieler, aber im Endeffekt sind für uns alle weiteren Spiele, die noch folgen, Highlights. Jedes ist wichtig. Wir wollen weiter oben mitmischen, Erster werden und um den Aufstieg spielen. Dafür benötigen wir gute Auftritte, müssen unseren Phönix-Fußball weiter auf den Platz bringen, mannschaftliche Geschlossenheit zeigen. So wie eigentlich schon in der kompletten Spielzeit." Im Emsland nicht zurückgreifen kann man beim 1. FC auf Haris Hyseni, der gegen Havelse glatt Rot sah, auf den gesperrten Julian Meier (5. Gelbe) sowie den Langzeitverletzten, Stan van Dijck (im Aufbautraining) und Luis Riedel (Rücken).

Planungen

An der Travemünder Allee gibt man sich beim Thema Personal-Planungen für die nächste Spielzeit relativ entspannt. So sagt Salomon: "Na klar habe ich jetzt die Aufgabe zweigleisig zu planen. Stand jetzt haben sieben bis acht Spieler einen Vertrag für die neue Saison, unabhängig davon in welcher Spielklasse das ist. Mit anderen Spielern hat es erste Gespräche gegeben, oder wird es sie noch geben. Wir konzentrieren uns aber aktuell voll und ganz auf unser nächstes Spiel, wollen dort mit einem guten Ergebnis die nächste Voraussetzung schaffen, für eine echte Sensation in dieser Saison zu sorgen."