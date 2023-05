Damm verlängert bei Hessen Kassel - Dickhaut verstärkt das Trainerteam

Der KSV Hessen Kassel setzt weiterhin auf Trainer Tobias Damm, der mit Mirko Dickhaut einen namhaften Co-Trainer in seinem Stab begrüßen darf.

Hessen Kassel verspielte am vergangenen Wochenende eine 2:0-Führung gegen Eintracht Trier, durfte trotz der 2:3-Niederlage aber aufgrund der Ergebnisse auf anderen Plätzen den vorzeitigen Klassenerhalt in der Regionalliga Südwest feiern. In die nächste Saison werden die Nordhessen erneut mit Tobias Damm gehen, der seinen Vertrag als Cheftrainer bis 2024 verlängert hat. Geschäftsführer Sören Gonther unterstreicht auf der Kasseler Internetseite: "Wir haben in die Ausbildung unseres Cheftrainers Tobias Damm investiert. Mit Erreichen der A-Lizenz sowie des Klassenerhalts ist das in der Winterpause gesteckte Ziel erreicht und wir stehen klar hinter Tobi und seinem Team."

Gonther blickt auch nochmal auf die am kommenden Wochenende abgeschlossene Saison zurück: "Das Trainerteam hat wichtige Erfahrungen gemacht, Tobi musste den Kader aufgrund vieler Verletzungen oft umstellen, so dass sich kein eingespieltes Team einstellen konnte. Mit dem Umgang der Situation und dem Aufbäumen nach dem Spiel gegen Aalen (Endstand 1:2, d. Red) im März, haben Trainerteam und Mannschaft gemeinsam unter Beweis gestellt, was sie zusammen zu erreichen in der Lage sind." Damm sieht es ähnlich: "Wir haben als Team und ich vor allem als Trainer eine Menge gelernt. Abstiegskampf ist anders, das nimmt man mit, aber man kann aus jeder noch so schwierigen Situation etwas ziehen. Und das haben wir im Team gemacht."

Wir wollen auf dem Erreichten aufbauen und Tobis Doppelbelastung reduzieren und weitere Manpower installieren. Sören Gonther, Geschäftsführer von Hessen Kassel

Das Trainerteam wird kommende Saison prominent verstärkt: Mirko Dickhaut, der bei der SpVgg Greuther Fürth und bei Hertha BSC als Co-Trainer schon in der Bundesliga auf der Bank saß, wird neuer Assistent von Damm. Gonther erklärt, welche Aufgaben auf den 52-Jährigen in seiner Geburtsstadt warten: "Er wird zusammen mit uns die Weiterentwicklung und Verzahnung der Nachwuchsabteilung mit der ersten Mannschaft optimieren sowie die individuelle Förderung der Spieler im Blick haben." In puncto Damm erklärt der KSV-Geschäftsführer: "Die Mehrfachbelastung aus Traineramt, Job und A-Lizenz-Lehrgang ist sehr hoch gewesen. Wir wollen auf dem Erreichten aufbauen und Tobis Doppelbelastung reduzieren und weitere Manpower installieren."

Für Dickhaut, der in seiner aktiven Karriere unter andere 138 Pflichtspiele für Eintracht Frankfurt absolviert hatte, ist der Schritt nach Kassel eine Rückkehr, denn er fungierte zwischen 2008 und 2011 als Cheftrainer der Nordhessen und stand mit dem Klub mehrmals kurz vor dem Aufstieg in die 3. Liga. "Nach meinem Engagement beim KSV habe ich die Löwen immer verfolgt. Der Kontakt riss nie ab", so Dickhaut.