"Damit sich keiner auf dem Platz alleine fühlt": Xabi Alonso übt die Basics

Nach zuletzt acht Gegentreffern in zwei Spielen lässt Xabi Alonso das Defensivverhalten üben - und fängt dabei bei den absoluten Grundlagen an. Für Abwehrchef Jonathan Tah eine zwingende Konsequenz.

Es sind Übungen, die man aus dem Nachwuchsbereich kennt: Der Defensivakteur läuft den Gegenspieler an - und nimmt, nachdem dieser den Ball abgespielt hat, zu diesem Kontakt und dessen Laufweg auf, um den Doppelpass zu verhindern. Eine simple, aber essentielle Grundübung, um gut verteidigen zu können.

Xabi Alonso hat diese mit den Berufsfußballen von Bayer 04 am Dienstag in dieser Trainingswoche, in der bislang das Defensivverhalten im Mittelpunkt stand, durchexerziert. Als Basis für weitere Übungs- und Spielformen, in dem das gruppentaktische Verhalten gegen den Ball geschult wurde.

Leverkusens neuer Trainer hat also ganz unten angefangen nach dem 1:5-Debakel in Frankfurt. Dass der 40-Jährige diese Grundlagenübung ansetzte, sagt viel aus. Nämlich, "dass die Basics die wichtigsten Dinge sind", wie Jonathan Tah es sagt, "und alles andere danach kommt".

Aber genau das, was man in den U-Mannschaften gelernt hat, darf man natürlich auch jetzt nicht vernachlässigen. Jonathan Tah

Und dass diese Grundlagen zuletzt verloren gegangen waren. Auch das gesteht der Abwehrchef zu: "Natürlich macht man das schon in der Jugend, das ist auch gut so. Aber genau das, was man in den U-Mannschaften gelernt hat, darf man natürlich auch jetzt nicht vernachlässigen. Ich finde es gut, dass wir das erkennen und dass der Trainer es auch einfordert."

Xabi Alonso, selbst als zentraler Mittelfeldspieler auf Weltklasseniveau immer um höchstmögliche Kontrolle und Stabilität besorgt, muss und möchte die Werkself wieder kompakt aufstellen nach zuletzt acht Gegentreffern in zwei Spielen. So ließ er in verschiedenen Spielformen das defensive Teamwork üben.

Tah: "Wir müssen uns viel, viel besser unterstützen"

Denn gerade an diesem hatte es in Frankfurt gefehlt. "Wir müssen uns viel, viel besser unterstützen, viel besser als Mannschaft zusammenarbeiten", erklärt Tah, "genau das sind die Dinge, die wir vor allem am Mittwoch trainiert haben: Dass wir versuchen, uns mehr zu unterstützen, mehr abzusichern, mehr zu verschieben, damit sich keiner auf dem Platz alleine fühlt."

Neben der taktischen Schulung ist dafür aber auch eine andere Einstellung notwendig. So betont Tah, dass der kollektive Kollaps in Frankfurt auch mit einer anderen fehlenden Grundtugend zusammenhing. "Das hatte auch, aber nicht hauptsächlich mit taktischen Dingen zu tun, an denen wir arbeiten müssen. Wir waren zwar teils kompakt, aber nicht aktiv, nicht aggressiv genug, sind gar nicht in die Duelle gekommen. Das sind die Grundlagen, die wir brauchen, bevor wir über taktische Dinge reden. Die absolute Wachsamkeit und Konzentration, die Bissigkeit auf dem Platz haben einfach gefehlt."

Klare Worte in der Kabine

Darüber wurde natürlich gesprochen. "Das haben wir schon sehr, sehr klar aufgearbeitet. In der Kabine finden wir klare Worte. Da sprechen wir offen miteinander. Genau das brauchen wir", sagt Tah.

Die Zeit, Dinge schön zu reden und immer wieder auf die (wenigen) guten Ansätze zu verweisen, ist schlicht und einfach vorbei. "Wir dürfen jetzt nicht so tun, als ob alles gut wäre", sagt der Abwehrspieler, der bislang selbst immer den positiven Blickwinkel betonte, "nicht so tun, als ob wir nicht miteinander reden müssten. Der Austausch, die Kommunikation ist wichtig. Denn am Ende wird sich das auch auf dem Platz widerspiegeln."

Am Samstag gegen den VfL Wolfsburg (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) muss dies der Fall sein. Ein erneuter desolater Auftritt wäre nicht nur für Xabi Alonso das nächste Alarmsignal, dass die Aufgabe, die dieser vor zwei Wochen übernommen hat, eine noch viel schwierigere ist, als er ohnehin schon annahm.