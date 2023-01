"Damit hinterlässt du Spuren": Napoli, Juve und das Spitzenspiel der Gegensätze

Am Freitag treffen im Topspiel der Serie A Napoli und Juventus aufeinander - zwei Teams mit gegensätzlichen Spielphilosophien. Setzt sich die Offensivpower gegen die kompakte Defensive durch?

Der Tabellenführer gegen seinen ärgsten Verfolger, beste Offensive gegen beste Defensive und zwei völlig unterschiedliche Spielphilosophien - der 18. Spieltag der Serie A wird am Freitagabend gleich mit dem Topspiel eröffnet: Spitzenreiter Napoli empfängt Juventus (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker).

Auch wenn der Ausgang des Spiels aus Sicht von Massimiliano Allegri "noch keine Entscheidung in der Liga bringt", ist die Partie richtungsweisend: Sowohl für die in dieser Spielzeit spielstarke SSC, die zuletzt bei Inter Mailand ihre erste Liganiederlage hinnehmen musste (0:1) als auch für die formstarken Turiner, die mit acht Ligasiegen im Rücken ins Stadio Diego Armando Maradona reisen. Denn Juve würde mit einem Erfolg den Abstand auf vier Punkte reduzieren, andererseits aber bei einer Niederlage einen deftigen Rückschlag im Rennen um die Meisterschaft erleiden.

Für Juve ist es unmöglich, sich vor der Favoritenrolle zu verstecken. Luciano Spalletti

Trotzdem sieht Allegri den größeren Druck beim Gegner ("Es ist für sie wichtiger als für uns") - und schob den Partenopei im Vorfeld die Favoritenrolle zu. Dies ließ sein Gegenüber, Luciano Spalletti, auf der Pressekonferenz nicht unbeantwortet: "Ich verstehe, dass es für Allegri bequem ist, sich als Nebenspieler auszugeben, aber für Juve, das immer mit Meistern besetzt ist, ist es unmöglich, sich vor der Favoritenrolle zu verstecken."

Bei der Frage nach dem Favoriten herrscht also Uneinigkeit - genauso wie bei der grundsätzlichen Herangehensweise: Denn während für Allegri und Juventus "nur der Sieg" zählt, möchte Spalletti mit seinem Team den Fans auch Spektakel liefern. "In Neapel gab es Maradona, eine große Schönheit, die wir versuchen, für die Stadt wiederherzustellen", begründet der 63-Jährige die offensive Ausrichtung seiner Mannschaft.

Beide Teams mit Bestwerten

Die zwei verschiedenen Philosophien spiegelten sich bisher auch in dieser Spielzeit auf dem Platz wider: Juventus kassierte aufgrund seiner kompakten Defensive erst sieben Gegentore (mit Abstand die wenigsten der gesamten Liga), Napoli begeisterte offensiv mit 39 Toren (Höchstwert der Serie A).

In der Vergangenheit reichte der attraktive Offensivfußball, den Spallettis Teams spielten, aber nie für einen Scudetto. Unter anderem schoss die Roma in der Saison 2016/17 unter seiner Führung 90 Serie-A-Tore, musste sich dennoch hinter Juve mit Platz zwei begnügen.

Seit der Serie-A-Rückkehr landete Napoli viermal hinter Juve auf Platz zwei

Mit der Vizemeisterschaft hinter der Alten Dame kennt sich auch sein aktueller Verein bestens aus: Seit der Rückkehr in die Serie A (2007) landeten die Partenopei viermal hinter dem Nordrivalen auf Platz zwei. Besonders bitter waren sicherlich die Saisons 2015/16 und 2017/18, als Napoli jeweils als Spitzenreiter in die Rückrunde ging und am Ende Juve jubelte.

Nun könnten Spalletti sowie Napoli am Freitag ausgerechnet gegen ihren "Angstgegner" im Rennen um die italienische Meisterschaft gemeinsam einen weiteren Schritt Richtung Scudetto gehen und die Turiner auf zehn Zähler distanzieren. Sollte dies nicht gelingen, dürfte der Coach - sofern seine Spieler den Tifosi etwas geboten haben - trotzdem nicht allzu schlecht gelaunt sein. Denn: "Manchmal hinterlässt man mehr Spuren mit dem, was man sieht, als mit dem, was man mit nach Hause bringt", erläutert Spalletti. Spuren wird dieses Topspiel definitiv hinterlassen - nämlich im Titelrennen.