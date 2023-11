"Damit geben wir uns nicht zufrieden": Heißgelaufene Cowboys wollen hoch hinaus

Die Dallas Cowboys surfen in diesen Wochen auf der Euphoriewelle. Doch eine große Frage stellt sich: Wie weit kann die Welle die Texaner dieses Mal tragen? Ein jähes Ende der langersehnten Super-Bowl-Hoffnung kennt man nur zu gut.

Dass eine Spielzeit der Cowboys seit Jahrzehnten von Auf und Abs gekennzeichnet ist, überrascht den geneigten Beobachter sicher nicht mehr. Seit Anfang 1996, als Quarterback-Legende und heutiger TV-Moderator Troy Aikman Dallas zum fünften und bis dato letzten Super-Bowl-Sieg führte (27:17 gegen die Pittsburgh Steelers), wartet das stolze, größte und finanziell gesattelste Franchise des US-Sports auf die erneute Krönung.

Allen voran Besitzer und Milliardär Jerry Jones (81), der das Team 1989 gekauft und in den 90ern insgesamt drei Meisterschaften gefeiert hat, verlangt seit Jahren lautstark nach dem nächsten Ring.

Doch immer wieder stolpert die Mannschaft auf dem Weg dorthin: Entweder werden erst gar nicht die Play-offs - das stete Mindestziel - erreicht (zum Beispiel zwischen 2010 und 2013 viermal in Folge), oder sich in der Endrunde wie zuletzt durch eigene Fehler die Chance beraubt. Im Januar 2022 war trotz vorhandener Chancen das Wild-Card-Aus gegen die 49ers besiegelt (17:23) ebenso wie ein Jahr später - erneut gegen San Francisco (12:19) - in den Divisional Play-offs.

Abermaliger 49ers-Rückschlag weggesteckt

Zu diesem Hin und Her zwischen Erfolgserlebnis und Nackenschlag passte dann auch der diesjährige Saisonstart: So waren an den ersten beiden Spieltagen die New York Giants (40:0) und New York Jets (30:10) in ihre Einzelteile zerlegt worden, nur dass in der Folge die schwach aufgestellten Arizona Cardinals obsiegen durften (28:16) - und in Week 5 mal wieder kein Siegerkraut gegen die Niners gewachsen war. Dieses Mal war San Fran, der Dauerrivale der 70er und 90er Jahre, sogar mit 42:10 über die Cowboys gerollt.

Und schon hatten sich Stimmen lautstark gemeldet, die meinten, dass dieses Dallas-Team abermals nicht den ganzen Weg gehen kann.

Oder doch? Klar ist: Seit Wochen drehen die Texaner formidabel auf, haben aus vier Spielen drei Siege eingefahren und einmal knapp gegen die in der gesamten NFL am besten dastehenden Philadelphia Eagles (8-1) mit 23:28 verloren. In der NFC East, wo Philly eben der Dauerkonkurrent der letzten Jahre ist, liegt das Team von Head Coach Mike McCarthy (2011 mit den Packers Super-Bowl-Sieger), mit 6-3 gut im Rennen.

"Wir werden dafür sorgen, dass es nicht aufhört"

Mittendrin statt nur dabei in dieser starken Phase: Quarterback Dak Prescott, seit 2016 als Viertrunden-Pick im Team und ebenfalls mit dem passenden Ruf ausgestattet, oft grandios abliefern zu können und in entscheidenden Momenten aber abzutauchen oder Fehler zu machen. In seinen jüngsten drei Partien lautet das Zeugnis aber: Note 1. Jeweils über 300 Yards Passing, elf Touchdown-Pässe und einen TD-Lauf bei nur zwei Interceptions. Beim 49:17-Blowout gegen die heillos überforderten Giants, die damit in dieser Saison mit 89:17 weggefegt wurden, erreichte Prescott allein 404 Passing Yards, vier Touchdown-Pässe (eine INT) und einen TD Rush.

Das war zugleich Prescotts zehntes NFL-Regular-Season-Spiel (insgesamt 106 in acht Cowboys-Jahren) mit über 400 Passing Yards. In der gesamten und glorreichen Dallas-Historie haben alle (!) anderen Quarterbacks zusammen nur neun solcher Darbietungen geliefert.

Also? Sind die Dallas Cowboys mit ihrer starken Defense um Micah Parsons (7,5 Sacks) oder prächtig aufgestellten Offense mit Top-Receiver CeeDee Lamb (schon 975 Yards, vier TDs) und Running Back Tony Pollard (529 Yards, zwei TDs) in diesem Jahr, in dieser Saison bereit für den ganz großen Wurf? "Es geht darum, dass wir zum richtigen Zeitpunkt unseren Höhepunkt erreichen und einfach versuchen zu wachsen - und das werden wir tun", sagte Prescott am Sonntag (Ortszeit) zu den US-Medien. "Wir werden dafür sorgen, dass es nicht aufhört. Damit geben wir uns nicht zufrieden, das kann ich Ihnen versprechen." Ganz klar: Das typische Selbstverständnis der Cowboys um Besitzer Jones lebt auch der Spielmacher vor. Der Super Bowl soll es sein, nur dann wäre eine komplette Saison für die Texaner rund und wirklich gut.