Damar ist auf der Überholspur

Das eigentlich zunächst für die U 23 vorgesehene Mittelfeldtalent verschafft sich im Profikader der TSG 1899 Hoffenheim zunehmend Respekt - und erhält bereits wichtige Spielzeit.

Es war schon eine bemerkenswerte Einwechslung, die André Breitenreiter da vornahm am vergangenen Freitagabend beim 0:1 in Dortmund. Gleich drei frische Kräfte hatte der TSG-Coach zur Pause gebracht als Reaktion für die unzureichende Vorstellung seiner Mannschaft im ersten Durchgang. Neben den Routiniers Sebastian Rudy (32) und Pavel Kaderabek (30) brachte Breitenreiter in dieser kniffligen Situation auch den erst 18 Jahre jungen Muhammed Damar, der nach seinem Kurzdebüt in Gladbach sich nun in seinem zweiten Bundesligaspiel eine komplette Halbzeit präsentieren durfte. Vor 80.000 Zuschauern im Signal-Iduna-Park wohlgemerkt.

"Ich habe ihn ins kalte Wasser geworfen, weil wir Unbekümmertheit und Mut benötigt haben. Er macht sich keine Sorgen oder einen Kopf, weil er vor so vielen Zuschauern aufläuft, sondern er geht raus und spielt einfach Fußball. Er hat das vor dieser Kulisse und gegen diesen Gegner für erste Mal wirklich gut gemacht", lobte Breitenreiter das aufstrebende Talent, das den vorgesehenen Entwicklungsplan längst überholt hat.

Ein reifer Youngster mit feiner Technik

Denn eigentlich war Damar, den die TSG in diesem Sommer für 500.000 Euro von Eintracht Frankfurt geholt hatte, zunächst für die Hoffenheimer U 23 vorgesehen, um sich in der Regionalliga die nötige Spielpraxis und Wettkampfhärte zu holen. Doch sehr schnell wurde klar, welches Potenzial in diesem körperlich wie spielerisch bereits sehr reifen Fußballer steckt. Schon im Trainingslager in der Vorbereitung in Kitzbühel staunten die Kollegen über Damars feine Technik, sein Spielverständnis und übrigens auch über seine präzisen Abschlüsse bei ruhenden Bällen. Also änderte die TSG den Ausbildungsplan und beförderte den gebürtigen Berliner, der vor zwei Jahren von Hertha Zehlendorf zur U 17 der Eintracht gewechselt war, vorzeitig fest in den Profikader.

"Er ist jemand, der extrem gute technische Voraussetzungen mitbringt, im Training ist er unheimlich fleißig, hat einen guten Zug zum Tor und will in jeder Situation den Ball, das haben wir in Dortmund gebraucht. Deswegen bin ich einer, der dann gerne auch jungen Spielern diese Möglichkeiten gibt", erläutert Breitenreiter. Damar hat sie genutzt. Der zentrale Mittelfeldspieler, der Christoph Baumgartner auf der Acht ablöste, spielte mutig, frech und mit Übersicht und sorgte gemeinsam mit Rudy für deutlich mehr Spielfluss und Kombinationssicherheit.

Auch eine gute Gelegenheit von Georginio Rutter leitete Damar ein, "und er hätte sich fast mit einem Kopfballtor belohnt“. Doch statt das nahe Tor traf Damar unglücklich nur die Schulter von Mats Hummels, der den Ball unfreiwillig zur Ecke klärte. "Das wäre der krönende Abschluss einer guten Leistung fürs erste Mal gewesen", so Breitenreiter. Aber auch so deutete Damar in Dortmund an, dass er nicht nur mithalten, sondern auch mal den Unterschied ausmachen kann. Da haben sich die Kraichgauer einen vielversprechenden Spieler gesichert, Damar hat sich bis 2026 an Hoffenheim gebunden.