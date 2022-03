Dallas löst Play-off-Ticket - Franz Wagner spricht über Nowitzki-Lob

Die Dallas Mavericks haben mit einem 120:112-Sieg bei den Cleveland Cavaliers den Einzug in die Play-offs perfekt gemacht.

Luka Doncic überstrahlte beim entscheidenden Sieg mal wieder alles und steuerte in 35 Minuten 38 Punkte bei (zudem 13 Assists und neun Blocks). Allein 20 davon erzielte der Slowene im dritten Spielabschnitt, als die Mavs die Weichen endgültig auf Sieg stellten. Die Texaner belegen jetzt Rang drei in der Western Conference, der Einzug in die Play-offs ist Maximilian Kleber und Co. damit nicht mehr zu nehmen. Der deutsche Nationalspieler kam auf sechs Punkte, indem er zwei Dreier (2/7) versenkte.

Die Boston Celtics haben dagegen trotz eines überzeugenden Auftritts von Center Daniel Theis einen Rückschlag erlitten. Der Rekordmeister unterlag mit 98:106 den Miami Heat, die an der Spitze der Eastern Conference stehen und wie die Mavs bereits qualifiziert sind. Die Celtics, für die Theis 15 Punkte ohne Fehlversuch aus dem Feld erzielte, liegen auf Rang vier.

Wagner über Nowitzki: "Eine Rieseninspiration für mich"

Auf starke 28 Punkte kam Shootingstar Franz Wagner für Orlando Magic, der damit bester Werfer seines Teams war. Sein Bruder Moritz fügte vier weitere Zähler hinzu. Dennoch setzte es eine 110:127-Pleite bei den Washington Wizards. Franz Wagner nahm derweil Stellung zum Sonderlob von Dirk Nowitzki: "Das freut mich natürlich sehr", sagte er der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch (Ortszeit) nach der Magic-Niederlage. Nowitzki sei "eine Riesenlegende und eine Rieseninspiration für mich und viele andere Basketballer in Deutschland".

Der beste deutsche Basketballer in der Geschichte hatte sich in einem dpa-Interview zu Beginn der Woche beeindruckt von Wagners erster Saison in der NBA gezeigt. "Ich muss sagen, dass er mich in seinem ersten Jahr echt beeindruckt hat. Ich habe ihn am College nicht so verfolgt. Ich war echt überrascht, wie solide er spielt, wie gut sein Allroundspiel ist. Da lässt sich drauf aufbauen", hatte Nowitzki gesagt und mit Blick auf die Europameisterschaft im Herbst in Deutschland ergänzt: "Wenn er sich in der NBA so durchgesetzt hat, dann kann er auch bei der EM eine richtig wichtige Rolle spielen."

Nach eineinhalb Jahren: China zeigt wieder ein NBA-Spiel

Nach einem Zwist über die Hongkonger Demokratie-Bewegung hat Chinas Staatsfernsehen erstmals seit eineinhalb Jahren wieder ein komplettes Spiel der NBA übertragen. Der chinesische Staatssender CCTV 5 zeigte am Mittwoch die Partie der Los Angeles Clippers gegen Utah Jazz. In China gibt es viele Millionen NBA- und Basketball-Fans. Das chinesische Staatsfernsehen hatte im Oktober 2020 jedoch die Übertragung von Spielen eingestellt.

Auslöser waren Äußerungen des damaligen Houston-Rockets-Managers Daryl Morey, der sich hinter die Demokratie-Bewegung in Hongkong gestellt hatte. Morey hatte auf Twitter ein Bild mit den Worten "Fight for Freedom - Stand with Hong Kong" veröffentlicht: Kämpft für die Freiheit, unterstützt Hongkong.