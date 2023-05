Dallas Stars verhindern in der Overtime den Sweep

Mit einem 3:2 nach Verlängerung haben die Dallas Stars ihr Aus in den NHL-Play-offs gegen die Vegas Golden Knights verhindert.

Die Vegas Golden Knights haben den ersten Matchball zum Einzug ins Finale um den Stanley Cup vergeben. Die Viertelfinalbezwinger der Edmonton Oilers um Leon Draisaitl unterlagen den Dallas Stars 2:3 nach Verlängerung, benötigen aber weiterhin nur noch einen Sieg, um in die Finalserie der NHL-Play-offs einzuziehen.

Nach vier Partien führt Vegas mit 3:1, das nächste Spiel findet in der Nacht zu Sonntag statt. Joe Pavelski erzielte in Überzahl den entscheidenden Treffer für die Dallas Stars, die Vegas damit in Spiel fünf zwangen. "Ich lebe wirklich in diesem Moment", sagte der 38 Jahre alte Matchwinner. "Es ist ein großartiges Gefühl und ich bin froh, dass wir noch ein weiteres Spiel bestreiten und versuchen können, die Saison zu verlängern."

In der regulären Spielzeit hatte Jason Robertson doppelt (16./38.) für Dallas getroffen und damit jeweils ausgeglichen. Die Knights hatten durch William Karlsson (5.) und Jonathan Marchessault (31.) zuvor zweimal geführt.

Der Gewinner des Western-Conference-Finals trifft im Kampf um den Stanley Cup auf die Florida Panthers, die sich gegen die Carolina Hurricanes durchgesetzt haben und zum zweiten Mal in ihrer Klubhistorie im Finale stehen.