Trotz Grubauer: Wohngemeinschaft Pavelski sorgt für Ausgleich - Oilers trauern um Klima

Die Florida Panthers sind auf dem besten Weg in die nächste Runde, die Play-off-Novizen aus Seattle haben den Ausgleich kassiert. Die NHL am Freitagmorgen.

Getümmel vor Grubauer: Spiel zwei der Serie Dallas vs. Seattle. IMAGO/USA TODAY Network

Philipp Grubauer hat mit den Seattle Kraken im Kampf um den Stanley Cup einen Dämpfer hinnehmen müssen. In Spiel zwei der Zweitrundenserie gegen die Dallas Stars unterlagen die Play-off-Neulinge in Texas mit 2:4 und kassierten somit in der Best-of-seven-Serie den 1:1-Ausgleich. Auch Grubauers 33 Saves konnten den Spielverlust nicht abwenden.

Nach ausgeglichenem Beginn fiel die Vorentscheidung bereits im zweiten Drittel, als die Kraken 1:3 in Rückstand gerieten. Auch Vier-Tore-Mann Joe Pavelski war im zweiten Duell erfolgreich, traf zum 3:1 und erhöhte sein Konto damit auf fünf Treffer in diesen Play-offs und insgesamt 69 in seiner Karriere. Damit ist der 38-Jährige unter den aktiven NHL-Profis nach Alex Ovechkin (72) und Sid Crosby (71) drittbester Akteur der Liga.

Wohngemeinschaft Pavelski obenauf

Kurios: Sein Tor legte der 19-jährige Rookie Wyatt Johnston auf, der in dieser Saison bei den Pavelskis im Haus wohnen durfte. Johnston erzielte auch selbst einen Treffer - gelungener Abend für die Wohngemeinschaft! "Das waren ein paar verrückte Wochen im Pavelski-Haushalt", sagte Johnston, der sich vor allem auf dem Eis einiges abschauen konnte von seinem älteren Mitbewohner.

Die Spieler verlassen nun Dallas, Spiel drei steigt in der Nacht zu Montag (MESZ) in Seattle.

Panthers erhöhen nach 0:2-Rückstand

Zuvor hatten die Florida Panthers ihr zweites Spiel gegen die Toronto Maple Leafs 3:2 gewonnen und führen in dieser Serie der Eastern Conference 2:0. Die Panthers lagen bereits früh 0:2 hinten (6.). Nach dem Anschlusstreffer durch Anton Lundell machte das Überraschungsteam zu Beginn des Mittelabschnitts mit zwei Treffern binnen 47 Sekunden daraus eine Führung und ist vor den beiden anstehenden Heimspielen klar im Vorteil.

Oilers trauern um Klima

Andernorts herrscht Trauer. Der frühere DEL- und NHL-Profi Petr Klima, 1990 Stanley-Cup-Sieger mit den Edmonton Oilers, ist am Donnerstag im Alter von 58 Jahren gestorben. Das gaben die Kanadier und der Eishockey-Weltverband IIHF bekannt. Der tschechische Stürmer wurde in Chomutov leblos aufgefunden, Informationen zur Todesursache gibt es noch nicht.

Klima erzielte eines der bedeutendsten Tore der Oilers-Geschichte. In der dritten Verlängerung des ersten Finales 1990 gegen die Boston Bruins traf er zum 3:2 (116.) und beendete das Spiel. Es war die längste Begegnung in einer NHL-Finalserie, ein Stromausfall hatte für eine 26-minütige Unterbrechung gesorgt.

In der NHL spielte Klima neben Edmonton für die Klubs Detroit Red Wings, Tampa Bay Lightning, Los Angeles Kings und Pittsburgh Penguins. 1997/98 lief der Profi in der DEL für die Krefeld Pinguine auf, 1994/95 stand Klima beim EC Wolfsburg unter Vertrag. Klimas Söhne Kevin und Kelly spielen in der tschechischen Liga.