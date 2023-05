Grubauer-Albtraum Pavelski - doch am Ende jubelt Seattle

Den Dallas Stars reichen gegen Philipp Grubauers Seattle Kraken vier Tore von Joe Pavelski nicht, die Florida Panthers setzen ihre Siegesserie auch in der zweiten Play-off-Runde fort. Die NHL am Mittwochmorgen.

Am Ende jubelte Philipp Grubauer (li.) doch: Die Seattle Kraken haben in der Serie gegen die Dallas Stars vorgelegt. IMAGO/USA TODAY Network

Zwei der drei Hauptrunden-Duelle zwischen den Seattle Kraken und den Dallas Stars waren in die Verlängerung gegangen, und auch bei ihrem ersten Aufeinandertreffen in der zweiten Runde der NHL-Play-offs musste die Overtime her. Am Ende jubelten die Kraken in der Nacht auf Mittwoch (MESZ) über einen 5:4-Auswärtssieg - und vermiesten Joe Pavelski den Abend doch noch.

Der 38 Jahre alte Routinier der Stars hatte sich am 17. April zum Play-off-Auftakt gegen die Minnesota Wild nach einem Check von Matt Dumba eine Gehirnerschütterung zugezogen und war seitdem ausgefallen. Sein Comeback gegen Seattle hätte kaum spektakulärer ausfallen können: Alle vier Tore der Hausherren gingen auf sein Konto.

Grubauer, der den Kraken mit einer herausragenden Leistung im entscheidenden siebten Spiel bei Titelverteidiger Colorado Avalanche die erste Zweitrunden-Play-off-Serie der jungen Franchise-Geschichte beschert hatte, zeigte trotz Albtraum Pavelski 31 Paraden und durfte am Ende jubeln, weil Yanni Gourde in der 13. Minute der Verlängerung den Siegtreffer für die Gäste erzielte.

Seattle hatte bereits nach dem ersten Drittel mit 4:2 geführt, wobei Jordan Eberle ein Tor und eine Vorlage verzeichnete. Nach dem torlosen Mitteldrittel rettete Pavelski Dallas per Doppelschlag (50./54.) in die Overtime. Max Domi bereitete drei der vier Tore vor. In der Nacht auf Freitag findet an gleicher Stelle das zweite Duell der Best-of-seven-Serie statt, deren Sieger in den Conference Finals auf die Edmonton Oilers oder die Golden Vegas Knights treffen wird.

Tkachuk führt Panthers zum Auftaktsieg - und die Scorerwertung an

Wie Seattle feierten auch die Florida Panthers auswärts einen erfolgreichen Start in die zweite Runde. Der Play-off-Teilnehmer mit den wenigsten Punkten nach der Regular Season hatte in der ersten Runde sensationell Hauptrundenmeister Boston Bruins ausgeschaltet und legte nun bei den Toronto Maple Leafs mit einem 4:2-Sieg vor. Es war bereits der vierte Sieg hintereinander für die Panthers, die in der Serie gegen Boston bereits mit 1:3 zurückgelegen hatten.

Erneut überzeugte Matthew Tkachuk, der sich mit drei Assists an die Spitze der Play-off-Scorerwertung setzte (14 Punkte - Leon Draisaitl steht bei elf), während Sam Bennett Tor und Vorlage beisteuerte. Die Maple Leafs, die ihr erstes Zweitrunden-Play-off-Spiel seit 19 Jahren bestritten, haben in Spiel zwei erneut Heimrecht.