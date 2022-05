Doncic führt Mavs zum Ausgleich gegen die Suns - Neuer Franchise-Rekord

In der Play-off-Serie zwischen den Dallas Mavericks und den Phoenix Suns ist wieder alles offen. Auch zwischen Miami und Philadelphia.

Die Mavs gewannen nach dem dritten auch das vierte Spiel und stellten im Viertelfinalduell von 0:2 auf 2:2. Am Mittwoch geht es in Phoenix weiter, wo Dallas die ersten beiden Aufeinandertreffen verloren hatte.

Wie schon beim 103:94 im ersten Heimspiel gelang es Maximilian Kleber & Co. auch am Sonntagabend (MESZ), die Offensive der Suns weitgehend zu kontrollieren. Mit einer 37:25-Führung nach dem ersten Viertel im Rücken setzten sie sich letztlich mit 111:101 durch. In den ersten beiden Spielen hatten die Suns noch 125 Punkte im Schnitt markiert.

"CP3" mit Foulproblemen

Diesmal reichten dem besten Team der Hauptrunde auch 35 Punkte von Devin Booker nicht. Chris Paul, zu Serienbeginn noch mit 19 und 28 Zählern, kam in 23:01 Minuten nur auf fünf Punkte und sieben Assists und hatte frühzeitig mit Foulproblemen zu kämpfen.

Bei den Gastgebern stach Luka Doncic mit 26 Punkten, elf Assists und sieben Rebounds heraus. Kleber brachte es in 34:04 Minuten auf elf Punkte und sieben Rebounds. Dallas überzeugte vor allem von der Dreierlinie: Die 14 erfolgreichen Würfe aus der Distanz in der ersten Hälfte stellten einen Franchise-Rekord ein. "Das Team war großartig", sagte Doncic, "wenn wir hart spielen, sind wir gefährlich."

Pauls Familie wird beleidigt

Bei diesem vierten Spiel kam es offenbar zu einem Zwischenfall. Ein Mavs-Fan soll die Familie von Suns-Spieler Chris Paul belästigt haben. Das monierte "CP3" auf Twitter. Ein Zuschauer wurde aus der Arena geführt. "Es war ein inakzeptables Verhalten und wird nicht toleriert", erklärten die Mavericks.

Harden führt 76ers zum zweiten Sieg gegen Miami

2:2 steht es auch in einer anderen Serie: James Harden führte die Philadelphia 76ers zum zweiten Sieg im vierten Spiel gegen die Miami Heat. "The Beard" war beim 116:108 (64:58) mit 31 Punkten bei neun Assists und sechs Dreiern bester Werfer seines Teams. "Maskenmann" Joel Embiid fügte mit 24/11 ein Double-Double hinzu.

Nach einem ausgeglichenen Beginn konnten sich die Gastgeber im zweiten Viertel absetzen und ihre Führung bis zum Ende behalten. Den Gästen reichten auch 40 Punkte des Ex-Philly-Stars Jimmy Butler nicht zum Sieg.