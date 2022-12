60 Punkte, 21 Rebounds, zehn Assists: Doncic schreibt NBA-Geschichte

In einer magischen Basketball-Nacht hat Luka Doncic die Dallas Mavericks zum Overtime-Sieg über die New York Knicks geführt und dabei NBA-Geschichte geschrieben.

In aller Kürze zusammengefasst: "Das gibt eine weitere Statue in Dallas." So twitterte der ehemalige NBA-Allstar Kevin Garnett nach dem denkwürdigen Spiel zwischen den Dallas Mavericks und den New York Knicks - und traf den Nagel ganz gut auf den Kopf. Im Fokus beim 126:121-Sieg der Texaner: Luka Doncic.

Der 23-jährige Slowene lieferte eine atemberaubende Basketball-Show ab, schickte diesen West-Ost-Vergleich in einer fast surreal erscheinenden Sequenz in die Overtime und schrieb mit zuvor nicht erreichten Zahlen Neues in die Bücher der National Basketball Association.

Mit 60 Punkten, 21 Rebounds und zehn Assists gelang Doncic ein historisches Triple-Double in der NBA, das zuvor in dieser Form noch keinem anderen Spieler gelungen war (der einzige Akteur mit einem 60-Punkte-Triple-Double hieß bislang James Harden). 60 Punkte sind zugleich Bestwert für sowohl Doncic als auch die Dallas Mavericks, die erst vor wenigen Tagen ihre Franchise-Ikone Dirk Nowitzki mit einer Statue geehrt hatten. Auch 21 Rebounds hat der junge Superstar zuvor noch nie geschafft.

33 Sekunden und neun Punkte Rückstand

Doncic musste auch liefern gegen starke Knicks. Denn 33 Sekunden vor Ablauf des vierten Viertels führte der Gast aus New York mit neun Punkten Vorsprung - 103:112 stand es aus Sicht der Mavs, die nun gefragt waren. Christian Wood und Spencer Dinwiddie (25 Punkte) gaben mit ihren Dreiern Hoffnung, Doncic mit einem "and 1". Die Knicks wehrten sich von der Freiwurflinie, Miles Brigdes stellte sieben Sekunden vor Schluss auf 115:112.

Dann spielte die NBA verrückt. NYC foulte Doncic, damit dieser nicht per Dreier ausgleichen konnte. Der Slowene verwandelte den ersten Freiwurf (113:115) und schmiss den zweiten absichtlich hinten an den Ring. Die Knicks stellten sich beim Rebound reichlich ungeschickt an, Doncic gelangte irgendwie ans Spielgerät und traf mit einem Sprungwurf aus der Halbdistanz bei überkochender Atmosphäre zum 115:115!

"Ich brauche ein Erholungsbier"

Die Overtime gehörte dann den Mavericks, während MVP-Anwärter Doncic weiter an seinen Zahlen schraubte und nochmal sieben Punkte notierte. Das siebte Triple-Double des 23-Jährigen in der laufenden Saison stand da schon längst in den Büchern. Ebenso ein denkwürdiger Abend in der NBA, an dem Dallas seinen vierten Sieg in Serie feierte und die Play-off-Ambitionen unterstrich.

"Ich bin total am Ende", sagte ein strahlender Doncic nach dem Schlussirene am Spielfeldrand, nach einem "Erholungsbier" verlangend. Zunächst einmal wurde er jedoch von den Teamkollegen in der Kabine mit der obligatorischen Mineralwasserdusche empfangen.