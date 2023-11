44 Punkte: Doncic ragt bei Mavericks-Spektakel heraus

Dieser Sieg zählt für die Dallas Mavericks doppelt: Luka Doncics Glanzleistung gegen die Los Angeles Clippers lohnte sich. Auch LeBron James und Kevin Durant lieferten im direkten Duell ab. Die NBA am Samstagmorgen.

Die Dallas Mavericks haben dank Luka Doncic im neunten NBA-Saisonspiel ihren siebten Sieg eingefahren. Mit 44 Punkten führte der Superstar die Texaner am Freitag (Ortszeit) zu einem 144:126 (77:51)-Heimerfolg über die Los Angeles Clippers. Bereits zum zweiten Mal in dieser Saison knackte Doncic die Marke von 40 Zählern in einem Spiel.

Doncic traf dabei hervorragende 17 seiner 21 Würfe aus dem Feld. Offensiv lief es für die Texaner vor allem im zweiten Viertel gut, das sie mit 47:18 dominierten. Dort setzten sich die Mavericks durch einen 33:4-Lauf ab. Bei Dallas fehlte Nationalspieler Maxi Kleber erneut aufgrund einer Zehenverletzung. Die Clippers haben auch das dritte Spiel seit der Verpflichtung von Superstar James Harden verloren.

Der Sieg gegen die Clippers zählt für die Mavericks doppelt: Denn die NBA-Spiele am Freitag (Ortszeit) zählen nicht nur für die Hauptrunde, sondern auch für das zu dieser Spielzeit eingeführte neue Turnierformat. In diesem sind die 30 Teams in sechs Gruppen eingeteilt worden, Anfang Dezember wird in einem K.-o.-Modus ein Sieger ermittelt. Die NBA erhofft sich, mit diesem Turnier die Spannung während der regulären Saison zu erhöhen.

Embiid und Maxey mit starken Werten

LeBron James führte die Los Angeles Lakers zu einem 122:119 (55:63)-Auswärtserfolg über die Phoenix Suns. Der 38 Jahre alte Superstar glänzte mit 32 Punkten, elf Rebounds und sechs Assists. Durch einen 11:0-Start ins vierte Viertel drehten die Lakers die Partie, um ihren vierten Saisonerfolg einzufahren. Für die Suns erzielte Kevin Durant 38 Punkte. Beide Teams haben mit jeweils 4:5 Siegen eine negative Bilanz - die vor allem bei Phoenix auf große Verletzungssorgen zurückzuführen ist.

Das Team mit der besten Form bleiben die Philadelphia 76ers: Mit 114:106 (48:56) setzten sich die Sixers bei den Detroit Pistons durch und sind damit seit sieben Partien ungeschlagen (Saisonbilanz 7:1). Joel Embiid (33 Punkte, 16 Rebounds) und Tyrese Maxey (29 Punkte, 11 Assists) erzielten jeweils ein Double-Double. Philadelphia hatte kürzlich den unzufriedenen James Harden in einem Spielertausch abgegeben.