Draisaitls Fehler leitet Klatsche ein: Oilers blamieren sich beim Playoff-Test

Die Edmonton Oilers des deutschen Superstars Leon Draisaitl wollen in dieser Saison endlich den großen Wurf landen und den Stanley Cup gewinnen. Die jüngsten Eindrücke lassen arg daran zweifeln.

Auswärts bei den Dallas Stars, der punktemäßig derzeit besten Mannschaft der Western Conference und zweitbesten der gesamten NHL hinter den New York Rangers: Mehr Test in Bezug auf die Tauglichkeit für die Playoffs geht nicht - und die Edmonton Oilers fielen beim 0:5 krachend durch.

Dabei sind es immer dieselben Muster, die sich wiederholen, allen voran die Sorglosigkeit im Defensivspiel. Ausgerechnet Draisaitl leitete die Niederlage mit einem Scheibenverlust ein, Radek Faksa traf zur frühen Führung der Stars (3.). Klar, die Oilers hatten auch Pech, trafen dreimal Latte oder Pfosten, darunter Draisaitl im dieses Mal zahnlosen Powerplay. Doch wenn die Besten der Besten ab 20. April um den Stanley Cup kämpfen, entscheiden Kleinigkeiten und Details, und diese stimmen bei den Oilers derzeit zu oft nicht.

Dazu gesellen sich Undiszipliniertheiten wie von Verteidiger Darnell Nurse, der im ersten Drittel zwölf Minuten auf der Strafbank saß, zudem beim 0:3 patzte. Der Verteidiger hatte dem Team schon beim Aus gegen den späteren Champion Vegas Golden Knights einen Bärendienst erwiesen, als er wegen einer - allerdings diskutablen Sperre - im vorentscheidenden fünften Spiel fehlte.

Apropos Vegas: Edmonton wird ziemlich sicher in der ersten Runde auf den Titelverteidiger treffen, der sich nach durchwachsenen Monaten im Aufwind befindet. Für Draisaitls Team geht es in den verbleibenden acht Partien bis dahin darum, den Heimvorteil abzusichern. Der Rest der Partie in Dallas ist übrigens schnell erzählt: Innerhalb von gut fünf Minuten implodierten die Oilers zum Ende des zweiten Drittels. Tyler Seguin (34.), Wyatt Johnston (37.), Jamie Benn (39.) und Sam Steel (40.) entzogen mit ihren Toren der Partie jegliche Spannung. In der Nacht auf Samstag können die Oilers daheim gegen die Colorado Avalanche Wiedergutmachung betreiben, dann wartet der nächste Favorit auf sie.

Kucherov baut Führung in Scorerliste aus - Grubauer verpasst Playoffs

Unterdessen baute Tampas Nikita Kucherov beim 4:1 gegen die Toronto Maple Leafs mit drei Assists seine knappe Führung in der Scorerliste aus, er kommt nun auf 130 Punkte. Colorados Nathan MacKinnon hat 127, Edmontons Connor McDavid 126. Philipp Grubauer musste derweil bei Seattles 2:5 bei den Los Angeles Kings fünf der 27 Schüsse auf sein Tor passieren lassen - das Verpassen der Playoffs ist für Grubauer & Co. damit endgültig besiegelt.