Dalic fordert "mehr Respekt für Kroatien" und verschießt Giftpfeil gen England

In der äußerst anspruchsvollen Gruppe B steht Kroatien bereits mit dem Rücken zur Wand. Nationaltrainer Zlatko Dalic fordert derweil mehr Respekt für seine Spieler ein.

Nach dem desolaten 0:3 zum Auftakt gegen Spanien hatte sich Kroatiens Nationaltrainer Zlatko Dalic für "das schlechte Spiel entschuldigt". Nun aber scheint die Schlappe abgehakt - und die Kroaten geben sich auch wieder angriffslustig. Vor dem wegweisenden Spiel gegen Albanien am Mittwoch (LIVE! ab 15 Uhr bei kicker) forderte der 57-Jährige mehr Respekt für sein Team ein.

"Es war nicht schön, zu verlieren, aber wir sind irgendwie immer der Outsider", sagte der Dalic und monierte fehlende Wertschätzung gegenüber seiner Elf. "Kroatien hat mehr Respekt verdient", sagte Dalic und verwies auf die jüngsten Erfolge der Feurigen, die bei der WM 2018 und der vergangenen Nations League bis ins Finale gekommen und bei der WM in Katar Dritter geworden waren.

"Jetzt-erst-recht-Menatlität" bei Kroatien?

"Niemand hat je an uns geglaubt, aber wir haben in den letzten sechs Jahren drei Medaillen gewonnen. Wenn ich mich nicht täusche, dann sind wir nach Frankreich die einzige europäische Mannschaft, die das geschafft hat. Kroatien verdient viel mehr Respekt von allen anderen. Wir haben drei Medaillen in sechs Jahren gewonnen, England eine in 58 Jahren - und die sind Gold wert, aber wir immer irgendwie nichts?"

Warum Dalic sich so echauffiert hat, darüber kann man nur spekulieren. Gut möglich, dass er eine Art "Jetzt-erst-recht-Mentalität" bei seinen Schützlingen herauskitzeln möchte. Das würde auch folgende Aussagen erklären: "Wir sind klein, aber mutig und kämpferisch - und unsere Ergebnisse zeigen, dass wir besser sind als man uns einschätzt."

Dalic gab aber zu, dass ihm nicht entgangen sein, dass es nach der Niederlage gegen Spanien "viel Pessimismus gab, aber ich hoffe, dass wir wieder unser wahres Gesicht zeigen werden. "Wir sind besser, als wir gemacht werden."

Respekt vor Albanien - EM-Aus für Vlasic

Vieles besser machen müssen die Kroaten auch gegen Albanien, wollen sie den ersehnten Dreier einfahren. Das weiß auch Dalic, der zwar darauf verwies, dass "Albanien kein Gegner mit der gleichen Qualität wie Spanien" sei, dennoch aber betonte, dass der kommende Gegner "großen Respekt" verdiene. "Wir erwarten ein schweres Spiel, wir werden auf einen motivierten Gegner treffen und müssen effizienter und konkreter in unseren Aktionen sein."

Dabei ncht mitwirken können wird indes Mittelfeldmann Nikola Vlasic. Wie der kroatische Verband (HNS) mitteilte, erlitt der 26-Jährige vom FC Turin im Training eine Muskelverletzung und fällt daher für den Rest der EM aus.