Dakar Desert Rally: "Bisher größtes Open-World-Rallye-Rennspiel"

Die Rallye Dakar ist eine der anspruchvollsten Offroad-Herausforderungen im Motorsport. Dakar Desert Rally will das Wüstenspektakel authentisch inszenieren.

In der Wüste wartet nicht nur trockener Sand - auch starker Regen, Matsch und sogar Schnee sind möglich. Saber Interactive

Es soll das bisher "größte Open-World-Rallye-Rennspiel" werden. Dakar Desert Rally von Saber Interactive bringt euch das jährliche Motorsportereignis ins Wohnzimmer. "Authentische Fahrzeuge, realistische Fahrphysik und Grafik, sowie dynamische Jahreszeiten und Wetterbedingungen" sollen das einzigartige Event auch zuhause erlebbar machen.

Das Spiel basiere auf mehr als 30 Etappen der offiziellen Rallye Dakar Veranstaltungen der Jahre 2020, 2021 und 2022. Mit am Start: lizenzierte Fahrzeuge, Teams und Piloten. Auf die Strecke geht, was sich durch Wüste und Staub wühlen kann. Mit Auto, Motorrad, Quad SSV oder Truck müssen sich Fahrende den herausfordernden Strecken stellen.

Für Experten und Gelegenheitsracer

Dakar Desert Rally bietet sowohl einen Einzelspieler-Modus als auch einen Multiplayer, in dem bis zu vier Spielende gegeneinander antreten. Die Herausforderung besteht vermutlich darin, in der Open-World des Spiels, wie in dem realen Vorbild auch, die Orientierung nicht zu verlieren oder im Sand steckenzubleiben.

Fahrende müssen sich an Tag-Nacht-Zyklen gewöhnen oder bei Sandstürmen, Regen, Schnee und Schlamm den Durchblick behalten.

Die im Trailer gezeigte Optik kann High-End-Simulationen oder Größen wie Gran Turismo 7 und FORZA Motorsport nicht das Sandschäufelchen reichen. Ob der sausende Audi RSQ e-tron in Dakar Desert Rally jedoch an Fahrphysische-Offroad-Genregrößen wie Dirt Rally 2.0 heranreichen kann, erfahrt ihr ab dem 4. Oktober 2022 auf PlayStation 5 und 4, Xbox Series X|S und One und PC.